Expertas opinan que el español no empeora, sino que evoluciona

EFE | Tres especialistas en la lengua española defendieron hoy su "evolución constante" frente a la idea de que el idioma empeora, especialmente por el uso de las nuevas tecnologías.

Son la responsable del departamento "El español al día", de la Real Academia Española (RAE), Elena Hernández; la filóloga de la Universidad de Sevilla (sur de España), Lola Pons; y la periodista Mar Abad, que participaron en la sesión de clausura del congreso "Trabalengua", organizado por la Fundación de San Millán de la Cogolla (norte).

Según declaró Pons, se trata de intentar eliminar "ideas preconcebidas y prejuicios" de la sociedad. Entre esos prejuicios está "la idea manida y falsa" de que el español se está estropeando por el uso de los teléfonos celulares y de la tecnología, aseguró.

La opinión de que el español empeora, dijo, "está más en la calle que entre los profesionales, que no somos tan poco flexibles al cambio como se piensa". Porque, incidió la profesora sevillana, "una lengua que no cambia es una lengua que va a morir", y citó el caso del latín clásico.

Reconoció que cada cual, a la hora de hablar, tiene sus preferencias y sus manías. "Hay expresiones que no nos gustan", pero "eso no es porque estén mal, sino por algo personal".

En este contexto sí abogó por que los lingüistas permanezcan "atentos a los cambios" para analizarlos. Puso como ejemplo que unos hablantes dicen "le quiero" y otros "lo quiero". Hernández recalcó que eso de que cualquier tiempo pasado del español fue mejor "no es real" porque los hablantes no especializados son a veces "más puristas que los lingüistas". Existen la "norma" lingüística, pero "va siempre por detrás; del uso sale la norma, no al revés".

Así, "lo que se consolide en el idioma perdurará y lo que sea pasajero desaparecerá", según la periodista Mar Abad, autora del libro "De estraperlo a postureo.

Cada generación tiene sus palabras". "A veces pensamos que la RAE está siempre imponiendo cómo usar el idioma, pero simplemente, eso es imposible, es una entidad que está por detrás, esperando, para observar, analizar y orientar sobre el uso del español", explicó.