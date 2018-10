Muere la soprano Montserrat Caballé, diva de la ópera mundial

AFP | Montserrat Caballé, diva mundial de la ópera, falleció este sábado en Barcelona a los 85 años tras una brillante carrera de más de medio siglo, en la que deslumbró interpretando a Verdi y Puccini en los escenarios más prestigiosos e incluso cantando con Freddie Mercury.

"Ha muerto esta noche en el hospital de Sant Pau", dijo a AFP una fuente de este centro médico de Barcelona, donde se encontraba ingresada desde mitad de septiembre.

La soprano española, que en los últimos tiempos sufrió un ictus y una conmoción cerebral, estaba retirada desde hacía algunos años. Según medios locales, su ingreso en el hospital Sant Pau se debió a problemas de vesícula.

Los servicios funerarios de la capital catalana indicaron que el velatorio de la cantante será este domingo a las 14H00 (12H00 GMT) en el tanatorio de Les Corts. El funeral está previsto el lunes en el mismo lugar a las doce del mediodía.

Tras la noticia, los homenajes a su figura se sucedían en cascada. "De todas las sopranos que he escuchado en vivo, no he escuchado nunca a ninguna cantar como Caballé", dijo el tenor José Carreras a Catalunya Radio.

El cantante catalán de 71 años, muy cercano a Caballé, dijo estar "muy triste" por la muerte de esta "artista única", que lo ayudó al inicio de su carrera como tenor.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó la muerte de "una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente". Y la Casa Real despidió a "la mejor entre los mejores", una "gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal".

Por otro lado, en Madrid el Teatro Real anunció que le dedicará la función de la ópera "Faust" de este sábado "como homenaje simbólico a su grandeza", y en Francia la radio France Musique preparó emisiones especiales en su honor.