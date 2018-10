Netflix anuncia su primera producción original en mandarín rodada en Taiwán

La popular plataforma internacional de video por internet Netflix anunció el 29 de septiembre, en una rueda de prensa en Taipei, el inicio de la producción de su primera serie original en mandarín llamada Nowhere Man.Esta empresa ha expandido gradualmente su disponibilidad de películas, documentales y series al desarrollar sus propias producciones en diversos países. En el caso de Taiwan, la serie Nowhere Man será dirigida por la directora taiwanesa Chen Ying-rong y tratará acerca de los lazos de hermandad entre los gánsters. El drama está protagonizado por conocidos actores taiwaneses, quienes fueron presentados al público en la rueda de prensa antes mencionada.Yu Hui-yu, directora de relaciones públicas de Netflix Asia-Pacífico, reveló que se espera que la historia de Nowhere Man no solamente conmueva al público taiwanés, sino que alcance al público global.Los ocho capítulos de la serie cuentan la historia de Ah Quan, un reo sentenciado a muerte. Estando en la cárcel, se entera de que su hijo ha sido secuestrado y a fin de salvarlo, Ah Quan decide escaparse. En el proceso, se da cuenta de que está envuelto en una conspiración muy peligrosa.Nowhere Man comenzó a grabarse el 3 de octubre en Taiwan.