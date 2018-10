Toda donación respalda la gran batalla del Oncológico

Este mes dedicado al cáncer de mama y de próstata es de gran aporte para el Instituto Oncológico Nacional, el cual se encarga del tratamiento de distintos tipos de enfermedad. Cada una de las contribuciones que hacen los panameños es un respaldo para los pacientes que son atendidos allí.

La jefa de relaciones públicas del hospital Odalidia Herrera dijo que el cáncer de mama es el padecimiento que más incidencia de muertes tiene en el mundo. No obstante, en Panamá se cuenta con tratamientos avanzados, casi igual que Estados Unidos.



Aseguró que este mes también es dedicado al cáncer de próstata y explicó que los hombres también sufren de cáncer de mama, pero en un porcentaje muy por debajo que la mujer, ellos tienen glándulas mamarias y no lo saben.



Detalló que cuentan con aliados al ION, que tienen como objetivo la detención de este tipo de enfermedad; en el centro no se hacen pruebas para prevenirlo.

Detalló que tanto la sociedad como las organizaciones no gubernamentales se solidarizan con el hospital, ya que han tenido una persona cercana que ha padecido esta condición.



En el caso de la Contraloría y la Policía Nacional hacen actividades para donar productos para personas que están en tratamiento.



Todos los años se llevan a cabo caminatas en el país para crear conciencia en la población y donar dinero, tales como: Caminata de luz, Gran Caminata en Tacones y Corbatas en Albrook Mall, Caminata Familiar Susie Thayer, Pinktober, Relevo por la Vida, Carrera Caminata contra el cáncer de Avon.

La Campaña #YoLucho de FUNDACÁNCER 2018

ML | FUNDACÁNCER le pide a las personas a que los apoyen utilizando el hashtag #YoLucho para contar cómo luchan contra el cáncer.



Cada una de las publicaciones utilizando la etiqueta hasta el próximo 31 de octubre, logrará que el Banco General les de una donación de 5.00 balboas; la meta de este año es llegar a 75 mil balboas.



Además, este sábado la Clínica de Cáncer de Piel #YoLucho se hará la primera Jornada Gratuita de Detección de Cáncer de Piel en ANCEC, Santiago desde las 9:00 a.m., hasta las 2:00 p.m. Entrada es libre.



