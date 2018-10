Mayuri Moreno, la niña símbolo de la Teletón

Este año la Teletón tendrá dos proyectos metas que consisten en la adecuación de infraestructura y equipamiento de la Fundación Pro Integración y la creación del primer Centro de Innovación Educativa 20-30.La niña símbolo del 2018 será Mayuri Lisbeth Moreno Sánchez, a quien desde pequeña sus padres le notaron que no se comunicaba de forma verbal y, por lo que sumieron que niño era diferente.Al ingresa a kínder, la maestra de la pequeña hizo la observación que no hablaba y por ende no estaba asimilando las clases y sugirió que fuera evaluada por un médico y luego un especialista, donde se descubrió que no escuchaba bien.El presidente encargado Samuel Ferreira de Sousa expresó que es momento que la sociedad civil ponga su grano de arena en pro al desarrollo de los niños y jóvenes.Este año, con el aporte del pueblo panameño, se restaurarán y acondicionarán las instalaciones de la fundación para dar una mejor atención.La teletón de este año tendrá como lema “Escucha tu corazón”.Karoline SantanaTwitter: @karolinelizInstagram: @karo1722