Fallece en EE.UU. la mujer que inspiró el clásico del rock "Peggy Sue"

EFE | Peggy Sue Gerron, la musa que inspiró la icónica canción "Peggy Sue" de Buddy Holly en 1957, falleció anoche por causas sin determinar a los 78 años en un hospital de Lubbock (Texas), informaron hoy medios de comunicación locales.En declaraciones al diario Lubbock Avalanche-Journal, sus amigos de Texas y Nuevo México la recordaron como una mujer entusiasta, amante de la radio y siempre dispuesta a hablar y conocer a gente de todo el mundo.Hace años, la propia Gerron recordaba en una entrevista cómo conoció a Holly: "Él corría con la guitarra en una mano y el amplificador en otra, llegaba tarde a un concierto y entonces chocamos accidentalmente", evocó.El compositor, considerado uno de los precursores del "rock and roll" en Estados Unidos, era por aquel entonces a mediados de los 50 un músico primerizo y ella era una joven estudiante de secundaria que se había trasladado de su natal Olton (Texas) a Lubbock.Semanas después, Gerron estaba en una cita con su futuro esposo, el batería de Crickets y compañero de Holly, Jerry Allison, cuando se encontraron los tres.En ese momento, Holly dijo entre risas: "Yo arrollé a tu Peggy Sue".Hay varias teorías sobre el motivo por el que la famosa canción recibió ese nombre, pero, según la revista Rolling Stone, el título cambió de "Cindy Lou", que era la sobrina de Holly, a "Peggy Sue" en un momento en que Allison y Gerron estuvieron separados brevemente.Allison con este gesto tenía como objetivo impresionar a su pareja y reconducir la relación."Si conocieras a Peggy Sue, sabrías por qué estoy tan triste sin ella. Te quiero Peggy Sue", comienza la letra de una canción que llegó a estar en el número 3 de Billboard, la principal lista musical de EE.UU., y fue versionada por la mítica banda Beach Boys en 1978.En 1959, poco después de la muerte de Holly en un accidente aéreo, The Crickets publicaron una segunda canción con el nombre de Gerron, "Peggy Sue Got Married" (Peggy Sue se casó). Meses después Allison y Gerron contrajeron matrimonio.Una década más tarde, la pareja se rompió y Gerron se trasladó a California donde se convirtió en asistente dental, volvió a casarse y tuvo dos hijos antes de regresar a la ciudad de su juventud para pasar allí los últimos años de su vida.