Diana Villamonte cautiva en México

Diana Villamonte será la pupila de Maluma en el concurso La Voz México. Tras participar en “Canta conmigo”, “Proyecto estrella”, “Karaoke World Championships” en Suecia y la “Academia Centroamericana”, la panameña va por un título más grande en México.A tierra azteca se fue hace dos años para empezar desde cero, radicándose en Puerto Va llarta, donde trabaja en un Cabaré Bar, interpretando música Motown, de los años 60,70, y 80 jazz y blues.En su primera gala grabada para el programa mexicano deslumbró interpretando "And I Am Telling You Im Not Going", de la cantante Jennifer Hudson para una obra de Broadway.Fue tanta la efusión que los cuatro jurados: Anitta, Maluma, Carlos Rivera y Natalia Jiménez, la pidieron para sus equipos, aunque, fue el colombiano que la atrajo.Maluma aseguró que se las jugaría todas por ella y hasta la invitó a cantar con él aquí en Panamá, en el concierto que tendrá el 31 de octubre. Ella sin dudar, lo aceptó.Luz Milagros SánchezInstagram: Luzmilagros23Twiter: Luzmilagros15