Unidad canina: El secreto de nuestros perros policías

Los perros son conocidos por tener excelente oído y olfato que los ayuda a detectar todo tipo de anomalía y escuchar atentos las órdenes que su líder instruya.

“La Unidad Canina se ha desarrollado en muchos países, tanto de Europa, como de América. Aquí en Panamá se inauguró en el año 1983, desde las fuerzas de defensas. Se creó con el objetivo que los perros sirvieran como auxiliares de la Policía Nacional, en cuanto a detectar diversos temas delincuenciales”, así lo expresó el Capitán de la Policía Canina de Panamá, Yoriel Fernández.

Razas y sus cualidades

Comenta el Capitán, quien tiene una selección de razas con cualidades específicas, para realizar esta labor, que el perro debe ser sociable y obediente. Las clases más utilizadas son: Labrador Retriever, Pastor Holandés, Alemán, Cocker Spaniel Inglés, Belga Malinois y también razas criollas (mezcla de muchas especies).

Dice Fernández que si les dan cariño, ellos expresarán ese mismo gesto, pero si los tratan incorrecto, así mismo te tratarán y es poco probable que se comporten de forma adecuada.

¿Se ha preguntado qué pasa con ellos después de realizar su labor? El Capitán Fernández destaca que: “Se les hace una evaluación médica y el veterinario indica si el can tiene buenas condiciones para seguir prestando servicios; de lo contrario, se ponen en adopción mediante un proceso riguroso, ya que son perros con especialidades diferentes”.

Especialidades que se manejan

La policía canina se divide en diversas especialidades dentro de su base. A continuación mencionamos las que manejan sus características y las razas que participan en ellas, según nos comentan los instructores de estas áreas.

Detección de drogas y dinero: “Trabajan por medio de unas cajas llamadas “ken”, donde se realiza la asociación de olores. Es un método llamado cuatro en uno y hace que el can asocie el olor completo por medio de este método. Para este trabajo utilizan más al Cocker Spaniel, ya que es un perro activo y cumple con las características que se necesitan para la detección de drogas y dinero”, dice el instructor Álvaro Gómez.

Detección de Explosivos: “El perro que realiza este trabajo debe ser bastante equilibrado, juguetón y sociable, utilizamos la raza Labrador y Pastor Alemán, Holandés y Belga Malinois. Deben ser obedientes, ya que es una labor bastante sensitiva”, así lo asevera Demetrio González.

Patrullaje e intervención policial: “El perro tiene dos funciones, debe proteger a la unidad policial, presionar al delincuente y detección de cualquier tipo de sustancia ilegal. Se caracterizan por ser fuertes, tener valor y valentía.

Aplican el Belga Malinois y Holandés, pero no todos pasan la prueba después del año, muchos se quedan en la etapa de perros narcóticos, no de multiusos”, instructor Milton castillo.

Terapia asistida: Trabajan con la Fundación Colitas, prestando el servicio de la cano terapia, para relajar al paciente con problemas en sus músculos. Utilizamos muchos los labradores, por ser tranquilos y cariñosos.

Cuidado y enfermedades:

Según nos comenta el veterinario de la Unidad Canina de Panamá, Norman Escrucería, estos canes son muy bien atendidos y cuidados, gracias a todas las recomendaciones que le brinda el equipo policial. Mencionó algunas de las enfermedades que pueden tener, entre ellas destacan: Los golpes de calor y el estrés, por esta razón el personal siempre está en capacitación continua de los primeros auxilios.







Conductas, recompensa y trabajo de los canes

“Estos perros, con solo sus acciones al momento de la búsqueda, se sabe lo que está pasando, ya que si el animal se orina en la escena del crimen, tiene una razón de ser, al igual que cuando rasga en el sitio; son pistas que nos brindan para saber qué está sucediendo en esa escena de la investigación.

“Ellos no ven esto como trabajo, sino como un juego con su instructor. Cada vez que ejecutan bien su labor son elogiados con gestos que el perro comprende”, comenta el Capitán Yoriel Fernández. “Solemos utilizar palabras cortas para dar la voz de mando como: ‘Sit’, ‘Down’, ‘Come’”, agregó.







Programas de prevención de enfermedades

“No esperamos que a estos canes recaigan en alguna dolencia, sino que tenemos un programa de prevención de enfermedades. Estos programas están basados en aplicación de medicamentos o medidas sanitarias, con el objetivo de evitar complicaciones en los perros”, afirma el veterinario Norman Escrucería.

Manifiesta que el cuidado es muy importante porque son razas de trabajo y no se puede correr el riesgo de que no tengan una buena salud, ya que un can incapacitado no puede salir a cumplir sus funciones, que son de alta trascendencia para el país, por seguridad.



Pruebas antes de certificarse en las diversas especialidades

Se realiza un test donde uno hace una selección y ve si el can responde con las características específicas para las diversas destrezas. Cabe destacar que trabajamos en áreas boscosas, autobuses, revisar personas y requisas en viviendas”, señala el instructor de la especialidad en narcóticos de la base Policial Canina, Álvaro Gómez.

Luz Milagros Sánchez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: @Luzmilagros23

Twiter: @Luzmilagros15