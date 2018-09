Estudio reciente muestra exageración en análisis

El arqueólogo Samuel K. Lothrop no se ofuscó al describir lo que pensó había sucedido a los 220 cuerpos que su expedición desenterró en el sitio de Playa Venao, en Panamá en 1951. El problema es que probablemente se equivocó.Una nueva evaluación de los restos del sitio por parte de los arqueólogos del Smithsonian no reveló signos de trauma al momento de la muerte o cerca de esta. El único sitio del entierro, probablemente cuenta una historia más matizada culturalmente.Una revisión de la zona en Playa Venao, que data del 500 al 900 DC, no reveló evidencia de muerte ritual, comentó Nicole E. Smith-Guzmán, becaria de postdoctorado en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Las interpretaciones erróneas de Lothrop probablemente se deben a la era de la arqueología romántica, las metodologías subdesarrolladas para los estudios funerarios y las interpretaciones literales de los relatos de los españoles sobre los pueblos indígenas después del contacto europeo.Karoline SantanaTwitter: @karolinelizInstagram: @karo1722