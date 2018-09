“Los libros no se venden solos, hay que mercadear”

El jurado de Tu Cara Me Suena se toma un respiro entre su apretada agenda como locutor y sus horas de escritura para hablarnos de su etapa como literato y el por qué de su estilo.

¿Qué es la literatura para ti?

Es arte. Transmitir a través de la palabra.



¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Tengo muchos escritores. Stephen King es uno de ellos. Quizás fue uno de los que me motivó a escribir. Otro es Tristán Solarte —o Guillermo Sánchez Borbón—. La primera novela que leí fue El ahogado y me marcó.

¿Cuáles son tus libros favoritos de King?

Misery. Me gusta la saga de la Torre Oscura. También Apocalipsis y Un saco de huesos.

¿Qué mensaje dejas con El asilo santo?

Lo que representa el apego y el desapego de la familia. A veces los secretos que se llevan los muertos a la tumba son mejor dejarlos descansar. Mejor no saberlos.

¿Los libros se venden solos?

No se venden solos, hay que mercadearlos.

¿Qué otros proyectos literarios tienes?

Ya estoy empezando a hacer la escaleta o sinopsis de mi quinta novela. Creo que le inicio la escritura en octubre. Yo siempre empiezo mis novelas con una frase. Es esta: Algunas veces las apariencias no engañan. Y de allí parto.

¿Empiezas a escribir en octubre, cuándo acabas?

Escribo cuatro veces a la semana. En las tardes. Y corrijo muy poco. El manuscrito lo termino en abril. Entre mayo y junio mi correctora de estilo y mi editor lo trabajan. Discutimos lo que tengo que cambiar. Y a mediados de julio, lo estoy imprimiendo.

¿Cómo te ves en diez años?

Seguiré escribiendo, no me voy a detener. Quizá ya haya publicado quince novelas. Pero no superaré a Rose Marie Tapia, que es la escritora con más libros vendidos. Es mi mentora, mi amiga, mi inspiradora.

¿Piensas trasladar tus libros a películas?

Arturo Montenegro me dijo que sería interesante filmar alguna de mis novelas. Él tiene varios proyectos para el cine.

Leyles Rubio León

Escritor

