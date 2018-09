La productora de Almodóvar reivindica el talento de la mujer en el cine

EFE | Esther García, la primera mujer productora reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía de España, reivindicó hoy, al recoger el galardón, el talento necesario para desempeñar esta labor, "la gran desconocida" del cine."Soy productora y mujer, no sé donde acaba una cosa y empieza la otra", aseguró la directora de producción de Pedro Almodóvar tras recibir el premio de manos del ministro de Cultura y Deporte de España, José Guirao, en una ceremonia enmarcada en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián (norte de España)."Para la producción hace falta talento, decidir qué elegimos es dificilísimo, saber qué obra va a ser un éxito, no solo económico sino, sobre todo, desde un punto de vista artístico, nos da muchos quebraderos de cabeza", afirmó.A pesar de que las mujeres solo representan el 26 % de los puestos de responsabilidad en la producción de cine, García consideró que están mejor dotadas para ese trabajo."Como mujer hago lo que llevan haciendo todas las mujeres desde la Edad de Piedra: ocuparse de los cachorros, de que la tribu esté cohesionada, de que todo suceda sin grandes problemas", enumeró. "Y eso nos coloca en una posición privilegiada para el trabajo de producción".El Ministerio de Cultura concedió este año a García el Premio Nacional de Cinematografía por una trayectoria de más de 30 años en el ámbito nacional e internacional, en la que destaca su apuesta por la independencia autoral.Así lo recordó durante la ceremonia el productor Agustín Almodóvar, que le acompaña desde el principio de su carrera, y el actor Javier Cámara."Esther empezó a destacar mucho antes de que ni siquiera se hablara de la igualdad de la mujer en el cine", dijo Cámara, que resaltó que, además de la filmografía completa de Almodóvar, la productora promovió en los comienzos de sus carreras a cineastas como Alex de la Iglesia, Daniel Calparsoro, Belén Macías, Lucrecia Martel o Isabel Coixet.El productor Agustín Almodóvar y fundador de El Deseo, que ha compartido con ella más de 30 años de trayectoria, destacó su pasión por el cine y su sentido ético."La clave de una buena producción es que todo vaya en la buena dirección para que el artista alcance su sueño, que luche con sus propias limitaciones creativas, pero no con otras impuestas desde el exterior y eso es lo que hace Esther", ha dicho.El gran ausente de la ceremonia fue Pedro Almodóvar que, según contó la premiada, "está con un trancazo" que no le ha permitido moverse de Madrid, después de semanas trabajando "día y noche" en el rodaje de su próxima película, "Dolor y Gloria", que culminó el pasado lunes.