Festival de San Sebastián recibe con ovaciones dos óperas primas argentinas

EFE | El acoso que viven los jóvenes transexuales en Latinoamérica y el dolor de la supervivencia fueron los temas planteados hoy por "Marilyn" y "Familia sumergida", dos óperas primas argentinas muy bien recibidas en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián.

Una pequeña aportación al cambio que en los temas de identidad sexual se está empezando a producir en los países latinoamericanos es lo que espera el equipo de "Marilyn" que logre esta película, inspirada en un polémico caso real ocurrido en Argentina en 2009.



Primer largometraje de Martín Rodríguez Redondo, que se presentó en la sección Panorama de la pasada Berlinale, el filme cuenta la vida de Marcos, un joven que debe esconder su identidad sexual debido a la opresión y rechazo por parte del entorno rural en el que vive, pero también en el seno de su familia.



Una película muy complicada de hacer y que "habla de la situación que se vive tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica en el colectivo trans", explicó el director en un coloquio tras la proyección del filme.



El Marcos real es ahora una mujer condenada a cadena perpetua por el asesinato de su familia, tras un juicio en el que no tuvo una defensa legal ni psicológica adecuada, y espera que la cinta sirva para mejorar la situación de las personas como ella, señaló Rodríguez Redondo.



Protagonizada de forma impecable por el debutante Walter Rodríguez, el punto de partida de la película fue la noticia que el realizador leyó y que le llevó a investigar las razones que estaban detrás de aquellos asesinatos.



Se entrevistó con ella en la cárcel y le dio un diario íntimo en el que contaba su vida, titulado "El sufrimiento por no ser igual" y que fue la base del primer tratamiento de la historia, señaló el realizador.



En el momento en que empezó a preparar el proyecto la situación era diferente a la actual. Argentina debatía la Ley de Matrimonio Igualitario y se vivía una exacerbación de la discriminación del colectivo LGTB.



"Luego se aprobó y estamos más avanzados que otros países de Latinoamérica, pero hay muchas situaciones que se siguen viviendo, especialmente en zonas rurales", dijo el realizador, que también se refirió a la reciente aprobación de la Ley de Identidad de Género en Chile y del debate existente en Uruguay.



Una normalización a la que "Marilyn" espera contribuir desde la sequedad y distancia con que cuenta unos hechos terribles.



Y aunque ni la temática ni el estilo se parecen, la sequedad y la inexpresividad también están presentes en "Familia sumergida", otra ópera prima argentina, de María Alché, actriz que debutó en "La niña santa" y que para su primer largometraje ha optado por mostrar el duelo de una mujer que ha perdido a su hermana.



La película surgió de observar a personas cercanas que están experimentando duelos, de la parte material de esos procesos, lo que tiene que ver con desmantelar una casa o encontrar objetos del fallecido, y su aspecto más metafísico, sobre los sentimientos que tienen las personas que se quedan.



"Estar cerca de alguien que se muere nos abre a nuestra propia idea de finitud", explicó tras la proyección del filme la actriz y directora, quien resaltó que es en esas situaciones en las que uno se da cuenta "de lo corta que es la vida y de que estamos de paso".



Y eso es lo que cuenta en su película, un duelo no solo desde el dolor, sino también desde la supervivencia, del amor y de las experiencias que siguen sucediendo a las personas en medio de ese proceso de superar la muerte de un ser querido.



Una historia cuyo peso recae enteramente sobre los hombros de Mercedes Morán, una actriz omnipresente en estos dos primeros días del Festival de San Sebastián, tras inaugurar ayer la competición oficial con "El amor menos pensado".



Dos papeles muy diferentes para una veterana y prestigiosa actriz, que despliega en "Familia sumergida" todo su talento acumulado en una larga carrera en la que ha alternado cine y teatro.



Una actriz que no era la primera elección de la directora, según resaltó a Efe, pero que, una vez que Morán apareció en escena, no hubo ninguna duda de que era la perfecta Marcela para su historia.