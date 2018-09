Chris Hemsworth asistirá a la clausura del Festival de San Sebastián

EFE | El actor australiano Chris Hemsworth asistirá a la clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el próximo 29 de septiembre, con motivo de la proyección de la película "Bad Times at the El Royale", dirigida por Drew Goddard, informó hoy el Zinemaldia Hemsworth, célebre por sus papeles en "Thor" y "Avengers", es uno de los protagonistas del filme que cerrará el festival, junto con Jeff Bridges, Jon Hamm y Dakota Johnson. Se trata de la segunda película de Drew Goddard, tras su premiado primer largometraje, "The Cabin in the Woods" (2012). La presencia de Chris Hemsworth en la alfombra roja de la 66 edición del Zinemaldia se suma a la de un nutrido grupo de estrellas del cine como Robert Pattinson, Ryan Gosling y Bradley Cooper, entre otros.