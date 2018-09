Grupo español Mediapro negocia con Woody Allen rodar nuevo filme en Barcelona

EFE | El grupo audiovisual español Mediapro está negociando con Woody Allen que vuelva a rodar una película en Barcelona, según aseguró hoy el socio fundador de la productora, Jaume Roures.En una entrevista en la cadena de radio RAC1, Roures explicó que se reunirá con Allen la próxima semana en Nueva York para cerrar el acuerdo, y que espera que la película pueda rodarse en 2019.De concretarse el acuerdo, sería la segunda película de Woody Allen situada en la capital catalana, después de "Vicky, Cristina, Barcelona", estrenada en 2008 y por la que Penélope Cruz ganó el Óscar a mejor actriz secundaria.Roures indicó que el director de títulos como "Manhattan" o "Blue Jasmine" aún no ha empezado a escribir el guion de esta nueva película, aunque ya tiene "un esquema" de la misma.Este anuncio llega unas semanas después de que medios estadounidenses aseguraran que Woody Allen podría tomarse un descanso del cine una vez se presente "A Rainy Day in New York", cuyo estreno está previsto para final de año.Es el primer largometraje de los cuatro que Allen debía realizar para Amazon, compañía que estaría pensando en romper el acuerdo con el cineasta, de 82 años, debido al resurgimiento en los últimos meses de las acusaciones de abuso sexual en su contra por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow.La joven, que ahora tiene 32 años y fue adoptada por Allen y Mia Farrow, le acusa de haber abusado de ella sexualmente cuando era una niña, unos hechos que fueron investigados pero de los que no se derivó una imputación contra el cineasta.