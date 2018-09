Arboleda, el hombre detrás de la cabeza de Einstein

El escultor y pintor Carlos Arboleda es uno de los artistas más destacados de Panamá, sus obras se encuentran en distintas zonas del país y ha sido merecedor de muchos premios.

Revela que al momento de hacer sus creaciones no tiene un tema en específico, lo que sale de su cabeza es lo que hace.

“Cuando a uno le viene la idea y comienza a desarrollarla, no se da cuenta específicamente por qué la hace”, expresó Arboleda.

Cree que en Panamá no se le ha da valor al arte.

“Al arte nunca se le ha dado importancia porque son unos ignorantes”, expresó el artista.

“La creación es un asunto muy libre y uno nace con eso”, detalló.

Aseveró que no le gusta enseñar, porque el individuo nace con la vocación de ser artista y después la desarrolla.

Reconocimiento

Para el artista, fue un gran honor que se acordaran de él y le otorgaran la llave de la ciudad.

Contó que cuando era joven ganó el primer concurso con una escultura de la cabeza de un emberá y el premio era conocer Estados Unidos.

Biografía

Creció en Chilibre y a los cinco años empezó a hacer esculturas con barro. Su padre nunca estuvo de acuerdo, nadie lo entendía y tuvo muchos castigos.

En 1967, los hebreos le pidieron hacer un busto del físico Albert Einstein, pero le pareció que más importantes eran sus ideas, por eso solo hizo su cabeza ubicada en El Cangrejo.

Estudió en la Academia de Bellas Artes en Florencia (Italia) entre 1949-1954; en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge, en Barcelona, desde 1955-1960.

Al volver a Panamá se convirtió en el primer profesor de escultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, entre 1961 a 1964.

En tanto, en 1964 fundó la Casa de la Escultura, un centro de apoyo del Gobierno para el aprendizaje y promoción de las Bellas Artes.

Le molesta que varias de sus esculturas hayan sido pintadas de blanco, porque a estas no se les da mantenimiento. Se quedan como el artista lo hizo, solo hay que protegerla de los golpes.

“He tenido mucha dificultad con las personas porque pintan mis esculturas de blanco y eso no se toca. Ya no me amargo la vida”, detalló.

