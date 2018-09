Marc Anthony celebra sus 50 años guiado por si gran voz, como actor y filántropo

EFE | El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony celebra hoy sus 50 años de vida como uno de los artistas hispanos de más éxito, por su destacada e imponente voz -que rubrica en los géneros de la salsa y balada-, así como su trabajo filantrópico y su trabajo ocasional de actor.

De padres puertorriqueños y criado en Nueva York, Marco Antonio Muñiz, nombre de pila del boricua, comenzó a germinar su talento escuchando a los grandes intérpretes del género caribeño. Tras experimentar con varias bandas, así como con el también artista boricua Louie Vega, Anthony, quien en aquel tiempo lucía una larga cabellera, cautivó con su voz al fenecido propietario de la disquera RMM Records, Ralph Mercado.

La carta de presentación de Anthony, "Otra nota", selló ser exitosa por el apoyo del productor Sergio George. Temas como "Palabras del alma", "Si tú no te fueras", "Necesito amarte" y la interpretación en salsa de "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel. Y como si el primer disco de Anthony no hubiese sido exitoso, su segundo, "Todo a su tiempo", fue mayor.

Nuevamente apoyado por George, pero estrenando temas del cantautor panameño Omar Alfanno, como "Te conozco bien", "Nadie como ella" y "Llegaste a mí", Anthony prosiguió sembrando fama. Este disco le valió a Anthony su primera nominación a un Grammy anglosajón a Mejor álbum tropical.

Tras trabajar sus primeros discos bajo la tutela de George, Anthony escogió al boricua Ángel "Cucco" Peña para su tercer disco, "Contra la corriente", que le valió su primer Grammy anglosajón a Mejor álbum tropical.

Esta producción contó con los éxitos "Y hubo alguien", "Contra la corriente", "Si te vas", "Me voy a regalar" y "No me conoces", la mayoría de ellos de Alfanno. Gracias a su bilingüismo, Anthony hizo el "crossover" (paso del español al inglés) en su tercer álbum, "Marc Anthony", y en el que el artista también se estrena como compositor.

Temas como "I need to know" y "You sang to me" aún permanecen entre los más respaldados del artista. Alejándose un poco de la música y adentrándose al nuevo milenio, en mayo del 2000, Anthony se casa con la exMiss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, con quien procreó dos hijos, pero cuyo matrimonio solo duró alrededor de cuatro años.

Ese mismo año -2000-, se celebró la primera edición de los Grammy Latinos, y en dicha gala Anthony recibió del disco "Marc Anthony" cinco nominaciones, tres de ellas por el tema "Dímelo (I Need to Know)", y las otras dos por "No me ames", que hizo en colaboración con Jennifer López, para el primer disco de ésta, "On the 6". De las cinco nominaciones, Anthony ganó dos categorías: Mejor canción y Mejor interpretación pop masculina por "Dímelo". Luego de esa galardonada producción, Anthony lanzó "Libre", que le valió dos nominaciones a Grammy, una anglosajona y otra latina, en la misma categoría, Mejor álbum de salsa. Tras este disco, Anthony regresó al "crossover" y lanzó "Mended".

No obstante, la relación entre Anthony y Torres era una tumultuosa, provocando separarse. Anthony aprovechó la ocasión y comenzó a salir con Jennifer López, hasta que en junio de 2004 el artista y la exMiss Universo se divorciaron.

Varios días después del divorcio, Anthony y López se casaron. Tras su unión, Anthony lanzó el disco "Amar sin mentiras", con colaboración de López en el tema "Escapémonos". Un tiempo después, Anthony lanzó el álbum "Valió la pena", que le ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Salsa y el tema homónimo también triunfó como Mejor Canción Tropical.

Ya teniendo toda la fama como cantante, Anthony exploró el campo de la actuación, encarnando al fenecido salsero puertorriqueño Héctor Lavoe, en la película "El Cantante", donde López caracterizó a Nilda Román, la entonces esposa de Lavoe.

De este filme, Anthony publicó en 2007 el disco "El Cantante", integrado por versiones suyas de algunos de los temas más emblemáticos de Lavoe, y que le valió un Grammy Latino como Mejor Álbum de Salsa. En 2008, Anthony y López se convirtieron en padres de los gemelos Max y Emme, aunque años más tarde decidieron terminar su relación.

Dos años más tarde, Anthony regresa a la música con "Íconos", un disco compuesto por canciones escritas por algunos de los grandes de la música, como José Luis Perales, José José, Juan Gabriel y Roberto Carlos.

Además de la música y la actuación, Anthony es un hombre entregado en cuerpo y alma a la filantropía, al trabajo humanitario, por lo que en el año 2012 creó junto a Henry Cárdenas La Fundación Maestro Cares, para ayudar a construir orfanatos.

Sin embargo, las ganas de hacer música continúan, por lo que en el 2013 publicó su disco más reciente, "3.0", que le brindó dos Grammy Latinos, uno por Mejor Álbum de Salsa y Grabación del Año por "Vivir mi vida".