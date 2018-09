“Milla 22” en cine

ML | Esta semana estrena en las salas de cine panameñas la cinta “Milla 22”, una historia que apela a las operaciones encubiertas de la CIA y el espionaje y el contraespionaje de otros poderes internacionales.Wahlberg interpretará a James Silva, un agente con poca tolerancia, malhumorado, que detesta seguir órdenes a cabalidad, debe rescatar a Li Noor –un informante en Indonesia.El hecho surge a partir de la desaparición de material radioactivo (cuatro kilos de isótopos radiactivos), y la tensión que esto ha causado entre Estados Unidos e Indonesia.Tras una operación en la que el equipo de James Silva no logra utilizar la pericia y astucia suficiente, desarticulan una supuesta banda rusa que tenía sede en Estados Unidos y en sus manos la peligrosa sustancia que se utilizó en bombas nucleares.Lo que el equipo consideró como una victoria, no fue más que el preludio de una operación mejor orquestada que vengaría a todos los muertos rusos y que de paso se apoderaría de la feroz sustancia química.Desconociendo este paso, el único que puede ayudar a los agentes a parar el transcurso del material radiactivo es Li Noor, a quien deben sacar de la embajada de Estados Unidos en Indonesia, para ponerlo a salvo en un avión.La tarea no es sencilla, Silva debe extraer al implicado y dejarlo en un sitio concreto a 22 millas desde el punto de partida, ruta que estará cargada de bombas, disparos y una cacería por parte del gobierno indonesio.