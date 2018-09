De Armas logra protagónico

EFE | La actriz cubana Ana de Armas será la protagonista del thriller "Waiting for Helen", que está preparando el actor y cineasta estadounidense Kevin Pollak, informó el medio Variety."Necesitaba esa extraordinaria combinación de asombrosa belleza e impresionante profundidad de carácter", dijo Pollak sobre la intérprete."Ana fue mi primera elección para Helen y me siento profundamente afortunado de dirigirla en este personaje", añadió el director acerca de una película de la que, por el momento, no se conoce su argumento.Veterano de la industria de Hollywood, Pollak destacó como actor en las cintas "A Few Good Men" (1992), "The Usual Suspects" y "Casino" ( 1995).Posteriormente se puso detrás de las cámaras para dirigir la serie "Vamped Out" (2010), el documental "Misery Loves Comedy" (2012) y el largometraje de ficción "The Late Bloomer" (2016).De Armas se ha abierto camino en la industria gracias a películas como "Blade Runner 2049" (2017) y "Hands of Stone" (2016). En su futuro más inmediato, estrenará la película "Three Seconds", con Clive Owen.