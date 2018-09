"Spider-Man" y exitosas sagas copan los lanzamientos de videojuegos de 2018

EFE | El videojuego "Spider-Man", que hoy se publica en todo el mundo, y nuevos capítulos de exitosas sagas como "Call of Duty: Black Ops", "Assasin's Creed" o "Fifa", serán los protagonistas en los lanzamientos de títulos de videojuegos de la recta final de 2018.- "Spider-Man": El superhéroe de Marvel ya había contado con videojuegos en el pasado, pero este es su título que más expectación ha despertado. El nuevo hombre araña, con su emblema renovado en blanco y en exclusiva para Ps4, tratará de salvar la ciudad de Nueva York del Señor Negativo, Escorpión o Silver Sable.- "Shadow of the Tomb Raider": La exitosa saga de Lara Croft, que ha vendido más de 63 millones de copias en su historia, cierra su nueva trilogía con un episodio en el que tendrá que salvar al mundo del apocalipsis maya. (14 de septiembre).- "Fifa 19": Una de las sagas más rentable de Electronics Arts (EA) alcanza la 19 edición para todas las plataformas con un formato que, aunque con pocas novedades, no deja de cansar a sus seguidores. (28 de septiembre)- "Assassin's Creed: Odyssey": Los aficionados de esta saga de Ubisoft disfrutarán en esta ocasión de una nueva historia ambientada en la Antigua Grecia, durante la Guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Tierra plagada de leyendas. Los jugadores -en el papel de Alexios o Kassandra- tendrán que hacer frente a mitos y las criaturas legendarias (5 de octubre).- "Call of Duty: Black Ops 4": La saga "Black Ops", la más jugada de la historia de 'Call of Duty', llega para todas las plataformas con el modo "battle royale" (batalla real) como novedad y con tres experiencias de zombies completamente nueva, hasta ahora la mayor propuesta de la saga (12 de octubre).- "Battlefield V": La IIGM, la madre de todas las guerras, acabó en 1945 pero continúa en las pantallas de la nueva entrega de este videojuego de EA. "Battlefield V" -para PC, Ps4 y Xbox- permite al jugador eliminar adversarios en modo campaña o multijugador (19 de octubre).- "Red Dead Redemption 2": La nueva entrega de la saga "Red Dead", llega con un título realizado por el estudio Rock Games, con una historia ambientada en el Salvaje Oeste que retrata la huida de una banda de atracadores (26 de octubre).- "Fallout 76": La "precuela" de la saga "Fallout" comienza en un refugio construido en el estado de Virginia Occidental de Estados Unidos, en 2076. Una vez fuera, los jugadores deberán cooperar junto a otros jugadores para reconstruir espacios y sobrevivir en un mundo asolado por la radiación (noviembre 14).- "Super Smash Brosh": La saga de Nintendo, en el que colisionan luchadores y mundos de sus juegos míticos, contará ahora con los "inklings" de "Splatton" y Ridley de "Metroid". Más combate, con nuevos objetos, ataques y escenarios (7 diciembre).