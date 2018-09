Muere una presentadora de la BBC días después de despedirse de su audiencia

La presentadora británica Rachael Bland falleció hoy a las 40 años víctima de un cáncer de mama, dos días después de despedirse de su audiencia a través de un tuit.La familia de Bland, que comenzó su carrera en la cadena pública BBC hace 15 años, confirmó su muerte."Nuestra preciosa y valiente Rachel ha muerto pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos abatidos pero a ella le hubiera gustado agradecer a todo el mundo que ha tenido interés en su historia y que ha enviado mensajes de apoyo", escribió Steve, su marido, en Twitter.Bland, que dejó constancia de sus dos años de lucha contra la enfermedad a través del programa que presentaba en la cadena radiofónica de la BBC Radio 5, se despedía el pasado lunes de sus seguidores confirmando que le quedaba poco tiempo de vida."En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que la hora ha llegado, amigos. De repente. Me han dicho que me quedan días. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido", escribió.La presentadora confirmó el mes pasado que se encontraba en una "carrera contra reloj" para escribir unas memorias que dejarle a su hijo Freddie, de dos años.En noviembre de 2016 fue diagnosticada de cáncer de mama y desde entonces documentó el curso de su tratamiento en un blog llamado "Big C. Little Me." (Gran C. Pequeña yo.) y a través de podcasts radiofónicos.