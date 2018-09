'Si todo el mundo leyera poesía, seríamos más felices'

Converso con Juan David Morgan. También me acompaña una sobrecogedora vista al mar y un delicioso café. Hablamos de literatura y eso hace la escena aún más perfecta.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Uno de mis favoritos es Benito Pérez Galdós. También los franceses André Maurois y François Mauriac. Yo leo mucha poesía. Jorge Robledo Ortiz es un poeta colombiano que admiro.

¿Cree en el poder de la poesía?

Sí. Creo en el poder de la poesía. Yo creo que si todo el mundo leyera poesía, seríamos más felices y mejores personas. Igual que si todo el mundo tuviera un perro.

¿Publicará algún libro de poesía?

Ese es un tema que me da vueltas.

¿Qué libro está leyendo en estos momentos?

Cuando fuimos huérfanos de Kazuo Ishiguro. Estoy tratando saber porqué ganó el Premio Nobel.

¿Raya los libros?

No. Conozco a muchos escritores y lectores que lo hacen, incluso escriben al margen y conversan con el autor.

¿Qué libro le gustaría haber escrito?

El hombre que amaba a los perros. Me parece que es una magnífica novela histórica, pero le hubiera quitado ciertas páginas.

¿Qué es lo más difícil al momento de escribir?

El compromiso de saber que después de que pones la primera línea, tienes todavía que escribir las doscientas o trescientas páginas más.

¿Escribe de día o de noche?

De día. La creación tiene que ser de día y sobre todo temprano. Puedo corregir de noche.

¿Se puede vivir de la escritura en Panamá?

Aquí en Panamá es muy difícil. Yo diría que el dos o tres por ciento de los escritores que escriben en el mundo consiguen eso.

¿Cómo nace la idea de La rebelión de los poetas?

Nace de un cuento que se publicó en el 2001. En aquel entonces, a un poeta, amigo mío, lo habían nombrado director del INAC y me preguntó: «¿Cómo hago para que la gente lea poesía? » Ahí nació la esencia de este libro, complementada con todo lo que está pasando.

¿Qué mensaje quiere dejar en sus páginas?

Que la cultura es imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible.

Leyles Rubio León

Escritor

Twitter/Instagram

@checherule