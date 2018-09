200 artistas e intelectuales firman un manifiesto para "salvar el planeta"

EFE | Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Juliette Binoche o Jude Law figuran entre los 200 artistas y personalidades que han firmado una tribuna publicada hoy en el diario francés Le Monde para lanzar un llamamiento en favor de salvar el planeta, "el mayor desafío de la Humanidad"."Vivimos un cataclismo planetario. Calentamiento climático, disminución drástica de los espacios habitables, hundimiento de la biodiversidad, contaminación profunda del suelo, del agua y del aire, deforestación rápida", dice el manifiesto.Los firmantes, entre ellos también Isabelle Adjani, Alain Delon, Laetitia Casta y John Turturro, aseguran que "al ritmo actual, en unos decenios no quedará apenas nada" y sostienen que los humanos y la mayor parte de los espacios vivos están en una situación crítica.Pese a ello, consideran que "no es demasiado tarde para evitar (...) la sexta extinción masiva", para lo que es preciso que "toda acción política" vaya en el sentido de "luchar contra el cataclismo"."Consideramos que un gobierno que no convierta en su prioridad la salvaguarda de lo que aún queda no puede ser tomado en serio", agregan, por lo que invitan a los políticos a adoptar medidas alejadas de los grupos de presión e, incluso, impopulares."Es una cuestión de supervivencia que, por definición, no puede ser secundaria. Muchos otros combates son legítimos. Pero si este se pierde, no se podrán llevar a cabo", terminan los firmantes, entre quienes también figuran Isabella Rossellini, Wim Wenders y David Cronenberg.