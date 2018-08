Librería virtual panameña con textos a bajos costos

El joven oriundo de Santiago José Martín Valencia Rodríguez contó que siempre le ha gustado ser lector y escritor, por lo cual pensó que era una oportunidad excelente para hacer algo que le apasionara, aportara positivamente al país y pudiera vivir de ello, por eso creó La Librería de Paco, espacio que promueve en internet.

Mercado costoso

Cree que en Panamá los libros son absurdamente caros y muchas personas no pueden costear el lujo de la literatura, teniendo eso en mente le vino la idea de no sólo abrir una librería, sino una “librería de viejo”, como le llaman en otros países, al vender obras de segunda mano.



Contó que apenas comenzó las ventas este mes, pero el proyecto lo desarrolla desde junio.



“Busco convertir La Librería de Paco en un referente cultural especializado en libros descatalogados, raros y actuales. Mi objetivo a largo plazo es poder reinvertir las ganancias en la creación de un espacio físico que sirva como punto de encuentro de las artes”, detalló Valencia.



Su trabajo lo hace de manera virtual, con opción a retirar en su domicilio o envíos a los compradores.



Cuenta con textos sobre: las sociedades secretas, masonería, templarios y rosacruces, biografías, novelas de fantasía, misterio, drama, autoayuda, marketing, infantiles y mucho más.



En este momento, lo único que no maneja son textos académicos y especializados en medicina y derecho.



En dos meses que lleva este negocio la mayoría de sus clientes son mujeres entre 17 a 35 años.



La logística

Se nutren de las bibliotecas personales, cajones y depósitos donde tengan libros olvidados u ocupando espacio. Los interesados solo tienen que escribirle al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al número 6041- 3978, enviarles las fotografías de los títulos que quieren vender y programar una cita para hacer la venta o negociación.



A su parecer, es muy bueno tener una biblioteca propia porque no ata a la persona a un lugar específico y se puede gestionar un negocio en cualquier parte y hora, teniendo una conexión a internet.



Tienen textos con precios que van desde los 0.50 centésimos hasta 20.00 balboas.

Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @karolineliz

Instagra: @karo1722