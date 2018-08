Hablará de los casos de femicidios en el país

El escritor e investigador colombiano Yeiver Rivera lanzará en Panamá su reciente libro “Ni una más ni una menos” el próximo 6 de septiembre a las 6:00 p.m., en la sede fundadores de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Además, presentará su trabajo del cual recogió información de 20 países donde el femicidio aumenta.

Con testimonios de familias colombianas y mexicanas víctimas del femicidio y el concepto de psicólogos forenses, perfiladores criminales, profesionales de sociología, medicina forense, derecho penal, criminalística, así como datos, estadísticas y cifras; este trabajo muestra de manera clara y directa lo que viene ocurriendo en el planeta con el fenómeno, que aunque ha sido tipificado como delito autónomo en muchas naciones latinoamericanas, los hechos continúan registrándose con mayor ahínco.



El autor contó que busca prevenir este delito que se viene registrando en casi todos los países. Siempre lo ha motivado hacer investigaciones de tipo social y que dejen un mensaje en el lector.



“Destaco la valentía y arrojo de las familias colombianas y mexicanas que, sin ser re victimizadas, hablaron de su dolor, de la búsqueda de justicia y cómo han afrontado la pérdida de un ser querido”, dijo.

Contó que el libro aún no ha sido distribuido de manera física en Panamá, pero pueden obtenerlo en www.librosyeditores.com.



El autor cree que el aumento de víctimas se debe a la impunidad que se da en muchos de estos casos y que no educamos ni prevenimos.



“Muchas mujeres no identifican las señales que les muestra que están en peligro de un femicidio y continúan enfrascadas en relaciones tóxicas que las pueden llevar a desenlaces fatales”, detalló el creador de la obra escrita.







