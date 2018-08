Lo que se puede hacer en las vacaciones escolares

La próxima semana serán las vacaciones escolares, por eso les mostramos los eventos para toda la familia.

Eventos para todos

El Centro Comercial Albrook Mall tendrá el Animal Fest que se llevará a cabo en la Plaza de la Jirafa y la Plaza del Delfín del 6 al 9 de septiembre, de 1:00 a 7:00 p.m.



El área del Delfín será decorada de mar y selva donde se podrá apreciar acuarios y reptiles como: serpientes, dragón barbudo, escorpiones, camaleón y tortugas.

Mientras, en la Jirafa habrá una granjita donde podrán conocer de cerca: conejos, patos, tortugas, caballos, guacamayas y otros. En ambas secciones contarán con charla de expertos, pintacaritas, dibujos para colorear y show de animación.



En tanto, en la Plaza Central de Westland Mall del 3 al 9 de septiembre, de 2:00 a 6:00 p.m., los chicos podrán asistir de forma gratuita a: teatro musical, show en tarima con el staff de animación, conocer los personajes animados, talleres de manualidades y juegos con premios.

Mientras tanto, en la Plaza Amarilla del mal, de 3:00 a 5:00 p.m., desarrollarán el tercer Concurso de Dibujo Dibujarte con el tema “Flora y Fauna, cuidemos nuestro ambiente”.

Aprende de la flora y fauna en el Biomuseo

ML | El 1 de septiembre a las 11:00 a.m., asiste al “show and tell” de las aventuras de Ángel Sánchez, fotógrafo de vida marina, gratis. El 2 de septiembre será el Biodomingo de 9:00 a.m., a 12:00 p.m., donde podrán acceder mil panameños y residentes gratis. De 9:00 a.m., a 2:00 p.m., tendrán talleres Tetra Pack. Hasta la 1:30 p.m., descubrirá junto a Wendy Tribaldos lo que tienen que contar las reliquias encontradas durante la restauración de la Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá.



Karoline Santana

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722