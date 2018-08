Virgen Fátima llegará a Panamá para JMJ

Las autoridades de la iglesia católica anunciaron que la imagen original de Nuestra Señora de Fátima estará presente en Panamá del 21 al 28 de enero de 2019.

Tomás Vásquez del Apostolado Mundial de Fátima en Panamá dijo que luego de ser recibida será trasladada a la Iglesia de Lourdes en Carrasquilla en caravana para oficializar la misa de entronización de la imagen peregrina de la Virgen. Mientras, el 22 de enero a las 6:30 a.m., rezarán el rosario de la Aurora y darán una misa en la Iglesia de Lourdes, posteriormente a las 8:00 a.m., saldrán en procesión hacía el Parque Omar para ser colocada en la Capilla del Santísimo y a las 9:00 a.m., harán la misa de apertura del Parque del Perdón con la imagen peregrina original.



Desde ese momento contarán con adoración permanente ante el Santísimo con la figura que será custodiada por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, los custodios de la Rectoría del Santuario de Fátima y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).



Asimismo, del 23 al 25 de enero de 2019 estará presente en el Parque del Perdón acompañada del Santísimo donde tendrán oración.



El 26 de enero a las 7:00 p.m., contarán con una vigilia de oración donde se rezará el rosario meditando y la procesión de velas. Al día siguiente de 8:00 a 11:00 a.m., estará en la misa de clausula de la JMJ y el 29 de enero a las 5:00 p,m., viajará a Portugal.



La preparación

La inscripción de los lugares de acogida está un poco lento. Mientras, ya cuentan con la inscripción de los restaurantes que necesitan. Hoy, se firmará un convenio con ambientalistas para cuidar país.

La Catedral estará lista para Jornada Mundial de Juventud

ML | El Monseñor José Domingo Ulloa confirmó que la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua (Casco Antiguo) estará lista para finales de noviembre para así hacer su equipamiento y presentarla como otro punto de encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Se espera que el Papa Francisco le de la bendición a su recinto.



