Nakor apuesta por una música urbana "limpia" y respetuosa con la mujer

EFE | Nakor, cantante español del género urbano, presenta formalmente su proyecto musical en Estados Unidos con una original fusión de ritmos y una propuesta "limpia" que, de acuerdo con el joven oriundo de Gran Canaria, "respeta a la mujer".

Nacor Prieto, mejor conocido como Nakor, que lanzará su nuevo tema "Infiel" el próximo 1 de septiembre, recientemente lanzó el sencillo "Desnudita", con el que se quiere entrar con fuerza en el mercado anglosajón. Pero aunque sus temas hablan de los caprichos del amor, pues asegura que escribe de sus "vivencias", el común denominador en todas sus composiciones es que sus letras respetan al objeto de su inspiración: la mujer.

"Creo que es importante evitar todo tipo de machismo, porque hoy más que nunca las mujeres están defendiendo sus derechos. Es una ola muy fuerte y hay que respetarla", expresó a Efe en conversación telefónica durante su gira promocional por Estados Unidos.

"Las letras pueden influir en los jóvenes para bien o para mal". Nakor descubrió su talento para la música de niño, cuando su madre lo escuchó cantar el tema "Baby I love your way". En su adolescencia, formó parte del grupo musical Just Like U, que le permitió viajar por primera vez a Miami y Puerto Rico, donde visitó varios programas de televisión. Pero su sueño siempre fue desarrollar un proyecto en solitario y en 2005 grabó el álbum "Alma Urbana", influenciado por el reguetón. Actualmente Nakor, que a lo largo de su carrera ha compartido escenarios con Daddy Yankee, Farruko y Juan Magán, entre otros, y abrió el primer concierto del boricua Don Omar en Gran Canaria (España), confesó que le gustaría colaborar con Don Omar.

"Tengo un buen recuerdo de él", dijo. Por el momento, Nakor está concentrado en la grabación de su próximo álbum, aún sin título, que espera le tomará los próximos meses, y en septiembre comenzará una gira promocional por España que incluye paradas en Madrid, Barcelona y Asturias. "Estoy muy emocionado de estar en contacto con ese público que me ha apoyado, y de llegar a públicos nuevos con mi música", dijo.