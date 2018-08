Dos filmes chilenos se incorporan a la sección Zabaltegi de San Sebastián

EFE | Dos filmes chilenos -el largometraje de animación "La casa lobo", de Cristóbal León y Joaquín Cociña, y el cortometraje "Sobre cosas que me han pasado", de José Luis Torres Leiva- se han incorporado a la programación de la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián.El festival español anunció hoy nueve títulos nuevos para este apartado competitivo, el más abierto del certamen donostiarra, que presenta las películas más sorprendentes, sin normas formales ni limitaciones temáticas.Con estas nueve obras, suman ya 18 el número de filmes que optarán al premio Zabaltegi-Tabakalera en la 66 edición del festival, que se celebrará entre los días 21 y 29 de septiembre.Entre los títulos anunciados hoy está la cinta de animación chilena "La casa lobo", realizada con la técnica "stop-motion", que es la captura fotograma a fotograma de la acción para crear la ilusión de movimiento con figuras.Este filme, ópera prima de Cristóbal León y Joaquín Cociña, ha recibido distintas menciones y distinciones en varios festivales, entre ellos el de Annecy (Francia).También se podrá ver "Sobre cosas que me han pasado", el corto con el que José Luis Torres Leiva ha adaptado un libro de Marcelo Matthey y que supone su tercera participación en Zabaltegi.La sección mostrará además el segundo largometraje del chino Bi Gan, "Long Day's Journey into Night", rodada tras su premiado debut, "Kaili Blues", y que fue estrenada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.Zabaltegi incluirá asimismo "Sophia Antipolis", el segundo largometraje del francés Virgil Vernier, estrenado en el Festival de Locarno (Suiza), y el documental "Bergman, su gran año", en el que la sueca Jane Magnusson retrata uno de los años más significativos en la carrera de Ingmar Bergman, 1957, en el que rodó los clásicos "El séptimo sello" y "Fresas salvajes".Mientras que el tailandés Phuttiphong Aroonpheng competirá con su ópera prima, "Manta Ray", que se presentará previamente en los festivales de Venecia y Toronto.Y, junto al cortometraje de Torres Leiva, San Sebastián anunció otros tres títulos de corta duración: "De Natura", de la francesa Lucile Hadzihalilovic; "Song for de Jungle", de su compatriota Jean-Gabriel Périot, y "The Men Behind the Wall", de la israelí Inés Moldavsky.Con estas incorporaciones, Zabaltegi-Tabakalera está compuesta por 18 trabajos, de los que 12 son largometrajes y 6 cortos, con estilos que van desde la ficción a la animación o los documentales.Los títulos anunciados anteriormente son "Las hijas del fuego", de la argentina Albertina Carri; "Belmonte", del uruguayo Federico Veiroj; "Teatro de guerra", de la argentina Lola Arias; "Coincoin and the Extra-humans", del francés Bruno Dumont; "El libro de las imágenes", del suizo Jean-Luc Godard; "An Elephant Sitting Still", del chino Hu Bo, y las españolas "Trote" (Xacio Baño), "Los que desean" (Elena López Riera) y "592 Metroz Goiti" (Maddi Barber).