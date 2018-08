La disputa del Concurso de Artes Visuales Roberto Lewis 2018 incluye 108 obras

Un total de 108 obras con un valor aproximado de B/. 175,851 participarán de la XXXVIII versión del Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis 2018, en las categorías de Arte Digital, Fotografía, Escultura y Pintura, así fue dado a conocer en conferencia de prensa por la Dirección Nacional de Las Artes del Instituto Nacional de Cultura (INAC).

Según Ligia Méndez, jefa de la Galería de Artes Visuales Juan Manuel Cedeño “cada año nuestra Institución en su labor de desarrollar y promocionar el arte convoca a los artistas a participar con el ánimo de que la cultura sea el eje transversal de transformación de nuestra sociedad, sensibilizando por el gusto y la apreciación de la creatividad artística”.

Jurados



En esta actividad se dio a conocer a los 12 jurados entre nacionales e internacionales, con una amplia trayectoria profesional proveniente de Colombia, España, Venezuela, Ecuador y Panamá, quienes tendrán la ardua tarea de escoger a los ganadores de este año 2018.





Categoría Arte Digital:



• Aníbal Morales:

Panameño, licenciatura en Diseño Gráfico con énfasis en Publicidad Universidad del Arte Ganexa (Panamá). Posgrado en Animación de Motion Graphics (Buenos Aires Argentina). Intercambio con AFS, estudios de inglés, Swinbourne Senior Secundary College (Melbourne Australia).

Experiencia con programas Adobbe Ilustrator, Adobbe Photoshop, Adobbe After Effecs, Adobbe Indesing, Corel Painter X.



• Franklin Colpas:

Nacionalidad Colombiana, licenciatura en Diseño Gráfico con énfasis en Publicidad, Universidad del Arte Ganexa (Panamá). Profesor de Diseño Gráfico y multimedia. Experiencia con programas Adobbe Ilustrator, Adobbe Photoshop, Adobbe After Effecs, Lightroom, Premier Pro, Final cut, Dreamweaver. Plataformas Mac y PC. Maquetación de sitios web en HTML5 y CSS3, Landing page y diseño de interfaz.



• Rubén Fajardo:

Panameño, título en Bellas Artes en Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid España, licenciatura Artes Aplicadas, con Especialidad Arte Publicitario y Diseño Gráfico. Experiencia con programa Adobbe Ilustrator, Adobbe Photoshop, Adobbe After Effecs, Lightroom. Exposición Individual de Dibujos, Centro Estudios Superior de Bellas Artes de Aguadulces (2018).





Categoría Fotografía

• Melchor Herrera:

Especialista en fotografía documental, editorial y de viaje con asignaciones frecuentes por todo Latinoamérica y el Caribe. Su trabajo ha sido utilizado en más de 50 países por importante publicaciones tales como Discovery Chanel, VICE, Time Magazine, The New York Time, National Geographic Channel. Desde éste 2018, Herrera está representado internacionalmente para asignaciones comerciales y corporativas por STUDIOS by Getty Image USA.

• Eduard Serra:

Catalán con residencia en Panamá, se dedica a la fotografía desde el 2010, versátil y con una amplia trayectoria profesional, entre sus trabajos destacan, Fotografía Documental, publicitaria, corporativa y de retratos. Su experiencia en el mundo audiovisual le permite, ser director fotográfico de edición y video. Publicidad y editorial: Aji by Canya, Mc Cann Erickson, Revista Selecta, GB Magazine, One Way Productions, Grupo Producer y Revista 50.



• Arnulfo Franco:

Fotógrafo panameño, realizó estudios técnicos en medios de comunicación en el Colegio Americano de Fotografía Ansel Adams, en la ciudad de México (1998 al 2001), director de fotografía del Centro de Capacitación Cinematográfico de México (2000 – 2001). A través de agencia internacional logro coberturas importantes tales como, el Huracán Mich, el Terremoto en Haití 2010, los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, entre otros.





Categoría Escultura



• Luis Gálvez:

Artista Panameño. En 1997 comienza su labor de docente de Cerámica y Escultura en la Academia de Arte Ganexa y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Años de investigación lo llevan a la satisfacción del “FERRO CELULARISMO”, una técnica en metal cuya base es la “Cuarta Dimensión”. Recientemente con estudios de Master en Mercadeo del Arte y Empresas Relacionadas en Nebrija España.

• Rosalba Alarcón:

Venezolana de nacimiento, amante del arte. Su formación académica incluye estudios de arquitectura y diseño gráfico en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Carolina del Norte. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando la pintura, la fotografía y la escultura, ha exhibido sus obras en diferentes países y obtenido varios premios en el área de la escultura. En Panamá continúa su formación artística en el INAC y actualmente, se dedica a las artes desde su estudio.



• Edgar Urriola:

Artista panameño obtiene cursos de Conservación y Restauración de Pintura de Caballete, trabajo en el Dirección Patrimonio Histórico, INAC 1984 – 1985. Vicepresidente y fundador de la Asociación Panameña de Artistas Plástico de 1991 al 1992. Presidente de la Delegación del Consejo Mundial de Artistas Plásticos de Panamá con sede en México. Coordinador Artístico, Profesor de pintura y escultura del Centro de Arte y Cultura, Ministerio de Educación desde 1975 hasta la actualidad.



Categoría Pintura



• Nilsa Justavino:

Es Master en Lingüística Aplicada. Ha tenido 10 exposiciones individuales donde trata el tema de la etnia negra, la otredad—los niños, las mujeres. Como artista y lingüista trabaja actualmente en un proyecto de recuperación de la memoria histórica y emotiva de Isla Colón, Bocas del Toro junto con notables profesionales de la Historia y el Español. Ha usado como foro su participación en las Ferias Culturales de la Etnia en su vitrina para este propósito.

• Manuel Montilla:

Investigador visual y literario, gestor cultural, editor y diseñador de libros, curador de arte, comunicador social, bibliófilo, artista plástico pluridisciplinario, con múltiples galardones. Organizador y promotor de gran número de exposiciones pictóricas, realiza talleres de poesía y literatura, como también conversatorios de arte, muestras de fotografía, escultura y música, también desarrolla festivales de cine, vídeo, teatro y eventos culturales con artistas nacionales y foráneos.



• Vylma Yanez Pazymiño:

Artista plástico con nacionalidad Ecuatoriana, Arte terapeuta, Coach de vida y activista por la no violencia, desentraña el drama social desde su espacio artístico terapéutico. Ha recibido reconocimientos internacionales en las artes y en las letras en diferentes partes del mundo: Venezuela 2011, Costa Rica 2012; Brasil 2012, Ecuador 2013, Kenia, África 2017. Es miembro de la red ÚNETE de Artistas por la No violencia, campaña del Secretario de las Naciones Unidas; y del colectivo “Cultural Stopovers” de mujeres en las artes. Nominada como una de las 500 personas cuyo trabajo ejerce influencia positiva en la ciudad Panamá: 500 rostros, una ciudad, 2019.





Actividades de la XXXVIII versión

Martes 21 de agosto

Conversatorio con los jurados

Lugar: Universidad de Arte Ganexa, Salón Juan Manuel Cedeño

Hora: 2:00 a 4:00 p .m

Temas: Arte Digital, Fotografía, Escultura y Pintura.



Martes 21 de agosto

Anuncio de ganadores

Teatro Anita Villalaz,

hora 8:00 p. m



Jueves 20 de septiembre

Gala de Premiación

Teatro Anita Villalaz

Hora: 7:00 p. m



Este concurso surge en 1980, se instituye por primera vez el Concurso Nacional de Pintura, con el propósito de resaltar el movimiento pictórico panameño destacado por su alta calidad artística, luego en el 2005 se determina cambiar la denominación del Concurso al nombre de Concurso Nacional de Artes Plásticas Roberto Lewis, en homenaje a este insigne maestro de la plástica y fue hasta el 2008 en que fue nombrado Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis.