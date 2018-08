"Crazy Rich Asians" lidera la taquilla en EE.UU. y hace historia en Hollywood

EFE | "Crazy Rich Asians", una película con un elenco formado por completo por actores de origen asiático, lideró la taquilla en Estados Unidos este fin de semana al lograr 34 millones de dólares en su desembarco en los cines, informó hoy el portal especializado Box Office Mojo.Se trata de la primera película de un gran estudio de Hollywood, en este caso Warner Bros., encabezada por un reparto de origen asiático desde "The Joy Luck Club" (1993).Dirigida por Jon M. Chu ("G.I. Joe: Retaliation", 2013), esta comedia romántica protagonizada por Constance Wu y Henry Golding cuenta la historia de una joven que se enamora en Nueva York de uno de los hombres más ricos de Singapur.Con el segundo puesto se conformó "The Meg", que sumó 21,1 millones de dólares este fin de semana.Jason Statham, que está acompañado por Ruby Rose y Rainn Wilson en el elenco, se enfrenta en esta película de acción a un descomunal y temible tiburón de 23 metros conocido como Megalodón.Completó el podio "Mile 22", la última cinta del actor Mark Wahlberg, que se anotó 13,6 millones de dólares en su estreno en la gran pantalla.Esta cinta dirigida por Peter Berg ("Lone Survivor", 2013) se centra en un equipo de las fuerzas especiales que debe trasladar un valioso informante desde la embajada estadounidense de un país asiático hasta un aeropuerto, un plan que decenas de enemigos tratarán de frustrar.En el cuarto lugar empataron con 10,5 millones de dólares "Alpha", en su primer fin de semana en los cines, y "Mission: Impossible - Fallout", la sexta entrega de esta famosa saga protagonizada por Tom Cruise.Albert Hughes, uno de los dos hermanos Hughes que dirigieron "The Book of Eli" (2010), es el realizador de "Alpha", película protagonizada por Kodi Smit-McPhee acerca de un joven de una tribu prehistórica que, tratando de reunirse con los suyos, establece una singular relación de amistad con un lobo.Por su parte, en "Mission: Impossible - Fallout", que también cuenta con Henry Cavill y Rebecca Ferguson, el equipo que trabaja con el agente Ethan Hunt (Cruise) afronta una operación de alto riesgo que le llevará a París, Londres y la región de Cachemira para evitar un ataque terrorista global.