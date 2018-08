Coppola dice que Winona Ryder y Keanu Reeves se casaron en un rodaje

EFE | El director de cine Francis Ford Coppola ha apoyado la teoría que los actores Winona Ryder y Keanu Reeves se casaron en una ceremonia oficiada por un sacerdote ortodoxo durante el rodaje de "Bram Stoker's Dracula", según publicó hoy el diario británico The Guardian.El director de esa película, estrenada en 1992, respaldó así unas declaraciones de Ryder al medio estadounidense Entertainment Weekly, al que aseguró que cree que está casada con Reeves."De hecho, nos casamos en 'Drácula'. Lo juro por dios, creo que estamos casados en la vida real. En aquella escena, Francis (Ford Coppola) utilizó a un sacerdote rumano de verdad", dijo la actriz.El director explicó, por su parte, que una vez que terminó la filmación de aquella cinta no estaba contento con algunas de las imágenes y decidió organizar "una ceremonia nupcial real, como sería en esa religión (ortodoxa)"."Esto es bastante auténtico y, creo, muy bello, porque realmente hicimos la ceremonia y tuvimos al sacerdote celebrándola. Así que, en algún sentido, una vez terminamos nos dimos cuenta de que Keanu y Winona realmente estaban casados como resultado de esa escena", dijo el director.En la película, Ryder y Reeves beben de una copa y son bendecidos con una corona de rosas blancas antes de besarse, si bien la cinta no muestra si el sacerdote que ofició la ceremonia utiliza sus nombres, o bien el de los personajes, al declararles marido y mujer.