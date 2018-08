Franklyn Robinson cuenta su historia de éxito en TV

Irreverente, alegre, perseverante y muy trabajador son algunas de las cualidades que describen a Franklyn Delano Robinson Elliott.

Frank, como le dicen algunas personas de cariño, tiene ocho años en televisión con programas de farándula. Algunos lo aman, otros consideran que no debería estar en televisión con contenidos que no educan, pero él asegura que con Suelta El Wichi sí aporta a los jóvenes.



ML. ¿Qué piensas de las críticas a SEW?

FR. Por un lado la gente nos ve y por otro dice que somos lo peor. Toda la vida en Panamá han existido novelas en donde los actores tienen escenas sexuales en la cama, donde aparecen mujeres que se quitan los maridos y se pegan; todas esas situaciones que hablamos se ven en los melodramas y estos los dan más temprano.

El panameño es malo, le busca la quinta pata al gato a lo que hacen los nacionales, pero no le meten mente a lo que viene de afuera.



ML. La gente asegura que SEW no aporta nada a la juventud ni educa. ¿Qué opinas?

FR. Tú te educas en la escuela y en la casa, no tienes derecho a pedirle a un medio de comunicación que te eduque. Si tus padres no lo hicieron, por qué les pides a otros que lo hagan. Los medios de comunicación son libres y si su diario educa, nosotros también porque tenemos espacios de debates en que hablamos de: violencia doméstica, delincuencia, abortar y otros. Que la capacidad mental de la mayoría de los ciudadanos panameños solo se les queda en la cabeza el bochinche es su problema. Sacamos cosas buenas, pero a la gente no se les queda en la cabeza. Sí educa, porque uno aprende de la vida de las otras personas.



ML. ¿Cuántas demandas les han puesto y cuántas procedieron?

FR. Nos han puesto dos demandas, pero ninguna ha procedido. Las demandas son ricas, las amo. Toda persona tiene derecho a demandar. La gente se altera cuando escuchan la palabra, pero tú puedes ponerla, de ahí a que proceda es otra cosa. Hace tres años le tenía miedo al término.



ML. ¿Te consideras un ejemplo de superación?

FR. Soy un pela’o pobre de Río Abajo, que creció en una barraca, sin plata. Creo que es algo emocionante, de que si el chombo pudo, los demás también. Uno debe emocionarse por los logros de las personas que vienen de abajo.

La gente se escandalizó cuando salió que era dueño del 50% del programa, pero cuántos presentadores son socios del canal. Se pueden contar con los dedos de la mano derecha y me sobran.



ML. ¿Qué proyectos vienen?

FR. Estoy preparando una nueva versión del el Chollywood True Story que tenía en canal 21, pero con otro formato e invitados especiales. Se llama “El otro lado de la fama” y revelará lo que no se sabe de los famosos.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel