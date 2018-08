Fallece la dama del soul Aretha Franklin

EFE | La dama del soul Aretha Franklin falleció a los 76 años de edad y deja un legado en la música y cultura estadounidense. En los últimos días, medios locales informaron que Franklin tenía su salud muy deteriorada debido a un cáncer de páncreas.

Su vida

Aretha Louise Franklin nació en Memphis el 25 de marzo de 1942. Fue una cantante estadounidense de soul, R&B y góspel y es considerada la más influyente de la música contemporánea.

Con sus hermanas Carolyn Franklin y Erma Franklin cantaba en la Iglesia Bautista de Detroit (New Bethel Baptist Church), fundada y regentada por su padre, C. L. Franklin. Con solo 14 años hizo su primera grabación para el sello JVB/Battle Records.



Desde 1962 hasta 1969 estuvo casada con Teddy White. En 1978 se casó con el actor Glynn Turman, del que se divorciaría en 1984. Tuvo cuatro hijos.



Sus logros

Franklin, una de las artistas más influyentes de la industria fue condecorada con la Medalla Presidencial de la Libertad (Mayor honor civil que se concede en EE.UU) y con la Medalla Nacional de las Artes, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.



En el 2005 fue la segunda mujer en entrar en el UK Music Hall of Fame y en ese mismo año la revista Rolling Stone la situó en el puesto nueve dentro de los 100 mejores artistas de todos los tiempos y la primera mujer de la lista. El estado de Michigan declaró su voz como tesoro natural, es la mujer con más Premios Grammy de la historia, tras Alison Krauss, fue la primera fémina afroamericana en aparecer en la portada de la revista Time, entre otros logros.



Barack Obama, Ricky Martín, Bette Midler, Elton John, son algunos de los famosos que lamentan su muerte.