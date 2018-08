Feria del Libro hace reclamo a los políticos nacionales

Presupuesto insuficiente para apoyar las actividades culturales, los problemas de educación en el país, la falta de iniciativa de los diputados para promover leyes que ayuden a incrementar la lectura y candidatos que se aprovechan de la necesidad del pueblo, fueron algunos de los puntos que tocó Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro, en el acto inaugural de la feria.Btesh criticó el comentario de la diputada Crescencia Prado, que aseguró en una entrevista que con 120 dólares solo se pueden comprar dos ejemplares en la Feria del Libro 2018.“La madre de la patria evidencia que hace mucho tiempo no compra un libro y que nunca ha pisado esta feria. Si los diputados quisieran que la lectura fuera un hábito nacional darían su voto para que los libros no se vuelvan un lujo y leer no parezca tan caro como la diputada cree. Podrían apoyar actividades para leer con los promotores contratados con la partida 080”, fue parte de lo que expresó en el acto frente a la mesa principal, en que se encontraban: el alcalde capitalino, el Vicecanciller Hincapié y Meduca.El mensaje estuvo entrelazado de manera magistral resaltando las actividades que se desarrollarán en Atlapa hasta el domingo 19 de agosto y una crítica a los problemas del país.Zulema EmanuelTwitter|Instagram@zulemaemanuel