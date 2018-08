Cinco películas competirán por representar a Colombia en los Óscar y los Goya

EFE | La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Acacc) anunció hoy, 15 de agosto de 2018, que cinco películas competirán para representar al país en los Óscar y en los Goya del próximo año.Las cinco finalistas fueron elegidas entre las once películas inscritas y las representantes de Colombia serán anunciadas el próximo 29 de agosto, detalló la Acacc en un comunicado.Las seleccionadas representarán a Colombia en la categoría de "Mejor película de habla no inglesa" de los Óscar y "Mejor película iberoamericana" de los Premios Goya, que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España."Matar a Jesús", de Laura Mora; "Pájaros de verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra; así como "Virus tropical", de Santiago Caicedo, aspiran a representar a Colombia en ambos premios.El anterior filme de Guerra, "El abrazo de la serpiente", se convirtió en 2016 en el primero del país en quedar entre los nominados finales en la categoría de "Mejor película de habla no inglesa" de los premios de la Academia de Hollywood.Por otro lado, "Señorita María", de Rubén Mendoza, también aspira a un cupo en los Premios Goya, mientras que "Somos Calentura", de Jorge Navas, lo hace por los Óscar.