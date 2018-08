"El barbero de Sevilla" de Rossini y caricaturas se encuentran en Uruguay

EFE | Las distintivas piezas musicales del compositor italiano Gioachino Rossini, las voces de destacados cantantes sudamericanos y caricaturas animadas se encontrarán hoy en el Teatro Solís de Montevideo para el estreno de una puesta en escena de "El barbero de Sevilla" moderna y cargada de humor.Así lo expresó en diálogo con Efe la maestra y directora artística de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la brasileña Ligia Amadio, encargada de llevar la batuta de la ópera, quien destacó que este año, en que se conmemora el 150 aniversario de la muerte de Rossini, una ópera del compositor tan importante como esta no podía "dejarse de hacer"."Es una ópera bufa, una ópera cómica y fue tan bien escrita, su argumento es tan entretenido, la gente se divierte tanto y la música es tan fresca y maravillosa que fue realmente un gran éxito; tanto que es una de las óperas más interpretadas en el mundo de todos los tiempos en la historia de la música", señaló Amadio.Si bien la maestra brasileña explicó que la ópera ya ha sido representada muchas veces en Uruguay, resaltó que esta puesta en escena, ideada por el director italiano Pier Francesco Maestrini, tiene sus novedades."La ópera en general congrega orquesta, música, cantantes, parte lírica, a veces ballet, coros y escenografías, pero en este caso hacemos una puesta en escena muy particular (...) Es un intercambio entre los cantantes y un cartoon (dibujo animado) que es proyectado en una pantalla. Entonces es una propuesta muy moderna, muy divertida", explicó."Esto alcanza no solo al público tradicional de la ópera sino a niños, a jóvenes, a todo tipo de público y esta es la gran propuesta novedosa de esta puesta", añadió.Por otro lado, Amadio sostuvo que el repertorio musical con que se va a encontrar la audiencia será "muy equilibrado"."Las maderas tienen una importancia grande, pero las cuerdas también; es una estética de esta época y de Rossini especialmente, que usa la orquesta siempre al servicio del discurso estético que él quiere dar (...) entonces la propia escritura musical es cómica, tiene elementos que llevan al oyente a tener alegría, emociones", expresó.Maestrini, encargado de la dirección artística de la ópera, explicó que el corazón de esta puesta en escena, que fue escenificada en la Arena de Verona en 2015, está en el propio Rossini, que estará presente de una forma u otra en toda la obra."La idea es que el personaje principal de esta producción sea Rossini, el compositor. Hay caricaturas de Rossini que son del 1800 y él tenía esa figura redonda, era un gourmand (glotón), le gustaba comer, era simpático, tenía una cara muy caricaturesca", apuntó Maestrini."Aquí Rossini está desde el principio hasta el fin de la ópera presente y todos los personajes, Rossina, Bártolo, Fígaro, son como si fueran el propio Rossini que se cambia de vestuario; entonces los cantantes también tienen su 'alter ego' en dibujo animado y a veces los duetos son entre un cantante y el dibujo o al contrario", apostilló.Asimismo, el maestro italiano apuntó que "El barbero de Sevilla" tiene un vínculo cercano con las caricaturas de tal modo que piezas de su música como la cavatina de Fígaro han estado presentes en reconocidas series de dibujos animados como Tom & Jerry, Bugs Bunny, Tex Avery, El Pato Lucas o El Pájaro Loco.En ese sentido, Maestrini sostuvo que la animación que se verá en el espectáculo, creada por Joshua Held, funciona muy bien con esta ópera bufa y atinó que espera que le guste al público."Creo que es una novedad aquí (en Uruguay) este tipo de puesta en escena y espero que la propuesta pueda divertir (...) Hasta ahora todas las veces que la hemos hecho siempre ha tenido mucha respuesta inmediatamente", concluyó."El barbero de Sevilla" fue estrenada en 1816 en Roma y versa sobre cómo el Conde de Almaviva intenta salvar a su enamorada Rossina de las garras del viejo doctor Bártolo, quien busca casarse con ella.La puesta de Maestrini, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia en Uruguay, está integrada por un elenco con cantantes suramericanos entre los que destacan los argentinos Jaquelina Livieri y Gustavo Gibert y los brasileños Anibal Mancini y Homero Velho.