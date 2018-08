El arte de Tim Burton más allá de la pantalla llega a Bélgica

EFE | La faceta artística de Tim Burton más allá de las pantallas llega a Bélgica con una exposición que se inaugura hoy en la ciudad flamenca de Genk (este de Bélgica), que reúne dibujos, pinturas, instalaciones escultóricas o incluso títeres creados por el cineasta estadounidense.La exhibición "El mundo de Tim Burton", que se puede visitar hasta el 28 de noviembre, en el centro cultural C-Mine de Genk, despliega más de 400 obras divididas en varias secciones en las que el director ha dado rienda suelta a su creatividad.A pesar de la variedad de la muestra, la comisaria de la misma, Jenny He, aclaró que no se trata de una exposición didáctica ni que pretenda recrear las películas del director, sino que está encaminada a que los visitantes "experimenten y disfruten de las obras de Burton".La exposición, cuya composición supuso cerca de seis meses de trabajo, está dividida en varias secciones bajo el epígrafe de "Alrededor del mundo", que muestra el proceso creativo de Burton, o de "Proyectos sin realizar", en el que se muestran varios de sus trabajos que nunca salieron a la luz."El mundo de Tim Burton" se ha presentado previamente en países como Estado Unidos, México y Brasil, y como explica Jenny He, en cada lugar se busca aportar algo sobre la cultura local.Por ello cada exhibición presenta nuevas creaciones que jamás se han visto previamente, en este caso la representación del ático de la película "Eduardo Manostijeras".Esta representación conllevó 60 horas de dibujo a lápiz para crear así el diseño exacto de Burton, cuenta a Efe el escenógrafo de la exposición, Jo Klaps.Además de la recreación del ático y de siete creaciones expuestas en el MoMA de Nueva York en 2009, hay una nueva aportación en C-Mine: la representación del girasol que se encuentra fotografiada en la sección "Polaroid".Esta obra, como cuenta Jenny He, es el resultado del proceso por el que "Burton coge objetos ya fabricados y los transforma en sus creaciones y criaturas".El lugar donde se expone la muestra, convertido en centro artístico, fue en su origen una mina, razón por la cual resultó más complejo el montaje de la exposición.La humedad y el calor en algunas salas obligaron a crear zonas acondicionadas para exponer las obras del maestro del juego de luces y sombras.Los organizadores de la exposición esperan recibir visitantes de todos los lugares debido a su localización geográfica, que permite a holandeses y alemanes estar en Gante en 20 minutos en coche y a una hora desde Francia.En este contexto, como cuenta a Efe el alcalde de esta ciudad flamenca, Wim Dries, "ya se han vendido 5.000 entradas y los compradores son personas de Alemania, Holanda y hasta Francia".La comisaria avanzó que pronto se anunciará el lugar donde se presentará la próxima exposición y añadió que espera poderla llevar pronto a España.El visitante no solo podrá acceder a las obras del director y artista californiano, sino que podrá participar en varios programas de proyecciones de películas, conciertos en los que se interpretarán algunas de las bandas sonoras de los filmes del director y hasta visitar un "Café Burton" en el que el visitante podrá degustar un gofre de Willy Wonka o un zumo Bitelchús.El 28 de septiembre Tim Burton visitará la ciudad belga, próxima a la frontera con Alemania, con motivo de la apertura del Festival de Cine de Tim Buton en Euroscoop y para la firma de sus libros "El arte de Tim Burton" y "El arte en servilletas de Tim Burton". EFEems/rja/cat