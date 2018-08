Una hazaña monumental

Hoy se conmemoran tres hechos importantes de nuestro país como: fundación de Panamá Viejo en 1519, el nacimiento de Arnulfo Arias Madrid en 1901 y la inauguración oficial del Canal de Panamá, ocurrido en 1914.

La vía interoceánica

El guía del Canal de Panamá Javier Pimentel contó que la primera idea de la construcción fue de los españoles data de 1534. Los primeros en iniciarla fueron los franceses en 1880, estos no sabían de la fiebre amarilla, la superficie del país y malaria.



Tras casi 20 años fracasaron en la misión.

En 1904, estadounidenses cambiaron la estrategia con un canal sobre montañas. Tuvieron un año y medio saneando el área para erradicar estas enfermedades y después hacer la obra.



Celebración

El 25 de agosto, será la Noche Mágica con entrada gratis al museo y música en vivo de 6:00 a 10:00 de la noche.



Tres veces presidente de Panamá, Arnulfo Arias Madrid, durante su primer año de Gobierno promulgó la Constitución de 1941, creado de la Caja del Seguro Social, fundación del Banco Agropecuario e Industrial, reglamentación del ejercicio de la abogacía, de los bancos, del comercio y creación del patrimonio familiar.



Existen monumentos, escuelas, avenida y un corregimiento que llevan su nombre.





Las actividades que se realizarán en las ruinas de Panamá Viejo

ML | Hoy, en Panamá Viejo habrá una jornada de puertas abiertas a todo público desde las 8:30 a.m., hasta las 4:30 p.m., para que pueda ver el sitio arqueológico, librería, apreciar el manglar y también el Museo. Además, harán recorridos guiados y un desfile con la banda de música del Servicio de Protección Institucional (SPI) a las 3:00 de la tarde.



Hasta el 30 de septiembre tendrán la exhibición temporal “Plata del Perú. Historia y tradición: un homenaje a los 500 años de Panamá Viejo” en el Centro de Visitantes de Panamá Viejo, es gratis.



Para hacer el recorrido también hay la opción de transporte interno a un balboa. Mientras, a las 8:00 a.m., habrá un desfile cívico por parte de instituciones públicas y colegios públicos, que partirá desde la estatua de José María Morelos y Pavón hasta Panamá Viejo.

