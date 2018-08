“Para escribir hay que vivir”, Sheldry Sáez

Llega Sheldry a la cita con el ímpetu de su personalidad. Y al mismo tiempo, transmite quietud con su sonrisa.Estará en la Feria del Libro presentando “Los secretos que sí se pueden contar”, “Las tres joyas de mi corona” y la agenda Inspírate 2019. Qué mejor excusa para sentarnos a charlar.¿Qué es la literatura para ti?Algunos le dan a la literatura un concepto profundo. Pero para mí, que soy una persona común y corriente que lee y que le gusta escribir, es una forma de expresión.¿Cuál es tu escritor favorito?Norman Vincent Peale. Cuando leí “El poder del pensamiento positivo” se convirtió en mi libro favorito. Me ha sacado de momentos difíciles.¿Cómo decidiste ser escritora?A los 13 años me propusieron escribir un ensayo de dilemas éticos. Lo organizaba la Universidad Ozarks y concursaban alumnos de escuelas de Centroamérica y México. A los dos meses anunciaron que gané el primer lugar. Por otro lado, el año pasado, yo quería entrar en un proyecto de televisión. Hice el casting y no quedé. En el mundo del entretenimiento uno piensa que, si empezó así, tiene que seguir. Yo decidí cambiar el rumbo.¿Cuál es tu estado ánimo cuando escribes?Cambia mucho. Las tres joyas de mi corona la terminé en un momento de estabilidad emocional. Sin embargo, recogí escritos de momentos difíciles. Entonces, lo hago en diferentes etapas y esos feelings lo trasmito. Yo creo que para escribir hay que vivir.¿Tienes algún horario específico?Durante las noches. Necesito estar con la cabeza calmada, saber que acabé con los pendientes. Llego a casa inspirada con los sucesos que pasan.¿Eres de corregir?No me gusta alterar mucho el texto, salvo los errores de redacción. Me gusta mantener la esencia. Ser yo quien le escribe al lector. Eso se lo recalco a mi editor. Lo mismo sucede con el blog.¿Qué recomiendas a los que recién escriben?Tener un esquema que sea el punto de partida; y línea de tiempo que dirija el rumbo. Saber que el libro es un producto, que escribir es difícil pero hay más.Leyles Rubio LeónEscritorTwitter/Instagram@checherule