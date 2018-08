¿Bingbing, desaparecida?

AFP | La actriz mejor pagada de China, Fan Bingbing, no da señales de vida desde hace varias semanas, en tanto se encuentra implicada en un escándalo de fraude fiscal que salpica a la industria nacional del espectáculo.Bingbing, de 36 años, que también es modelo y productora, es una estrella en su país. Se le conoce por su papel en "X-Men: días del futuro pasado" (2014) y se le vería pronto en "355", un thriller hollywoodiense junto a Marion Cotillard y Penélope Cruz.Antes muy presente en los medios de comunicación, Bingbing no hizo ninguna aparición pública en estas últimas semanas y no publica nada desde finales de mayo en Weibo, el "Twitter chino"."¿Irá a prisión?", se pregunta un internauta en las redes sociales, al igual que otros centenares de miles.Los problemas de Fan Bingbing empezaron en mayo, cuando un expresentador de la televisión pública compartió unos documentos en internet, que según él eran los contratos de la actriz.Según estos documentos, la actriz habría sido pagada oficialmente con 10 millones de yuanes (1,3 millones de euros, 1,4 millones de dólares) por cuatro días de trabajo, pero en realidad habría recibido 50 millones de yuanes suplementarios.El escándalo dejó en evidencia un sistema sospechoso de "dobles contratos": uno destinado a ser presentado a la administración fiscal, y otro que indica un total más elevado pero mantenido en secreto.