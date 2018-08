Un nieto de Gregory Peck interpretará a Spock en "Star Trek: Discovery"

EFE | El actor Ethan Peck, nieto de la leyenda de Hollywood Gregory Peck, interpretará al famoso personaje de Spock en la segunda temporada de la serie de CBS "Star Trek: Discovery", informó hoy, 14 de agosto de 2018, la saga en su web oficial.Ethan Peck tomará el relevo de Leonard Nimoy, que inmortalizó a Spock desde el lanzamiento del show televisivo "Star Trek" en los años 60, y de otros intérpretes como Zachary Quinto, quien se ha encargado de este rol en las películas "Star Trek" (2009), "Star Trek: Into Darkness" (2013) y "Star Trek: Beyond" (2016).Mitad humano y mitad vulcano, Spock es uno de los personajes más carismáticos y populares del universo de "Star Trek".Alex Kurtzman, cocreador y uno de los productores de "Star Trek: Discovery", destacó que Spock es el único miembro de la tripulación original que ha permanecido en cada nueva entrega o reinterpretación de la saga, ya fuera en cine o televisión."El gran Leonard Nimoy y luego el brillante Zachary Quinto trajeron una humanidad incomparable a un personaje siempre desgarrado entre la lógica y la emoción", explicó.Kurtzman dijo que han buscado durante meses a un artista que pudiera encarnar las cualidades de Spock: lógica, empatía, intuición, compasión, confusión y anhelo.En este sentido, el productor aseguró que Peck no solo cuenta con esos atributos sino que es "consciente de su sobrecogedora responsabilidad con Leonard, Zachary y todos los fans" y también está "preparado para afrontar el desafío de proteger y expandir el legado de Spock".Nacido en 1986 en Los Ángeles (EE.UU.), Ethan Peck ha tenido papeles más o menos esporádicos en series de televisión como "Madame Secretary", "Gossip Girl", "10 Things I Hate About You" y "That '70s Show"."Star Trek: Discovery" se estrenó en la cadena CBS en septiembre de 2017 con un elenco en el que aparecían Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Jason Isaacs y Anthony Rapp, entre otros.