Garibaldi se muda a Miami para componer

Después de años de probar suerte en la música como cantante, la artista nacional Grettel Garibaldi se promueve como compositora, de la mano del productor Sergio George y Tito Nieves.

“Se abrió una ventana para trabajar con Sergio George, que es el productor de Marc Anthony y Jennifer, estuve tres meses en Miami componiendo”.



Asegura que la canción “Viva la Música”, que escribió en co-autoría con George, está de número uno en emisoras de Nueva York y Colombia.



“No es que no esté cantando, sino que la oportunidad se me ha dado como compositora y la he tomado, tengo que volver a finales del otro mes y me radicaré por un tiempo allá porque trabajar este tipo de cosas a larga distancia cuesta mucho”.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel