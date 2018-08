Las críticas son una parte inevitable de la vida laboral

Un personaje que se ha caracterizado por no tener pepitas en la lengua para criticar la mala gestión de los políticos es Charls Lattan, quien asegura ser la voz de los que no pueden expresarse.

Junto a su gran mancuerna, el Cabo Samaniego, analizan con mucha jocosidad cada discurso y evento de funcionarios o aspirantes a un cargo público.

¿De dónde salió este personaje?

De la necesidad de transmitir el sentir de lo que vivimos a diario presa de la injusticia, la corrupción y el desequilibrio económico por parte de nuestros gobernantes.

Charls Lattan somos todos los panameños que deseamos un mejor país.



¿Quién creó la cómica?

Indira Pereira y el grupo de diseñadores gráficos de La Cáscara.



¿Por qué habla sobre política?

La actividad política de hoy día no convence ni estimula a crear ciudadanos pensantes, justos recíprocos, honestos sino todo lo contrario y eso es un gran problema.

Charls Lattan, por medio de sus comentarios, busca crear conciencia de manera jocosa, también expone problemas políticos de una forma simple para que de esta forma, todas las personas, sin importar edad, sexo o clase social no solo comprendan la situación por la que atraviesa el país gracias a la corrupción e ineptitud de los gobiernos, sino que se interesen y participen del tema político; sobre todo los jóvenes.

La participación de los jóvenes en la política no solo es importante, sino que es necesaria, son parte fundamental para la construcción de la sociedad.

Lamentablemente, estos se encuentran menos identificados con la política por la forma en como se ha venido haciendo durante los últimos años, por culpa de los ineptos que han convertido este ejercicio en un negocio personal y hasta familiar, y que no son capaces de resolver sus problemas, además solo llegan para robar.

La política es un servicio público, no es de unas cuantas personas, es de todos los individuos que conformamos la sociedad, y esto debe cambiar.

¿Qué espera del próximo Gobierno?

Honestidad, transparencia, profesionalismo, compromiso, más escuelas públicas, hospitales, universidades y que cumplan sus promesas.

¿Cómo le ha ido con “No a la reelección”?

Excelente.

¿El pueblo lo apoya?

Muchas personas lo están haciendo y cada día se suman muchas más.

¿Cree que la crítica a los políticos tiene efecto?

La crítica es una parte inevitable de la vida laboral y no deberían intentar evitarla, ya que puede ser la clave del éxito. Los comentarios negativos son una gran oportunidad para demostrar que somos capaces de aprender y crecer.

¿Qué mensaje le envía a los electores?

Que los corruptos podrán hacer leyes para poner trabas y obstaculizar la justicia, pero no pueden impedir el crecimiento de nuestra conciencia.



Historia del comentarista político Charls Lattan

Abdulláh, quien le da vida al personaje contó que este, tiene 58 años y es graduado de Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Actualmente es filósofo, conferencista motivacional, asesor político y empresario. Lleva seis periodos como asesor político, por eso aspira como candidato independiente a la Embajada de Japón. Amante del té frío Cortez.

