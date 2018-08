Rapero Chris Brown se declara no culpable de cargo por agresión en Florida

EFE | El rapero Chris Brown, de 29 años, se declaró hoy, no culpable de un cargo por "agresión" a un fotógrafo supuestamente ocurrida en 2017 en el condado de Hillsborough, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), informaron hoy medios locales.Fue el abogado del rapero el que presentó un escrito de no culpabilidad en nombre de su cliente en un tribunal del citado condado, que fijó para el próximo 4 de octubre la próxima audiencia, recogió el canal local 10 News.Brown fue detenido en la noche del 6 julio pasado en la ciudad de West Palm Beach por una orden de arresto que había sido emitida hacía un año por la Policía de Hillsborough, aunque el rapero quedó en libertad una hora después tras pagar una fianza de 2.000 dólares.El artista está acusado de dar un puñetazo esa noche al fotógrafo Aja Channelside en la ciudad de Tampa.Brown, antiguo novio de la cantante Rihanna, fue declarado culpable en 2009 de agredirla y proferir amenazas de muerte contra ella.Y en 2013, el rapero y su guardaespaldas fueron arrestados y acusados de un "delito grave de asalto" tras un altercado fuera de un hotel en Washington, un cargo que luego fue rebajado al día siguiente a delito menor y quedó el libertad bajo fianza.Ese mismo año, Brown fue expulsado de una instalación de rehabilitación después de romper la ventanilla del automóvil de su madre durante una sesión de terapia familiar.Un juez le ordenó entrar de inmediato en otro programa de rehabilitación.Este rapero precoz consiguió colocarse en las listas de éxitos con sólo 16 años y se hizo famoso gracias a éxitos como "Run It" y "Love More".