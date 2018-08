Oficina de Daddy Yankee confirma que sufrió un robo en España

EFE | La oficina de prensa de Daddy Yankee confirmó hoy que el reguetonero puertorriqueño fue víctima de un robo en España, pero no dijo palabra sobre la cuantía del botín, que medios españoles cifran en más de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares).

En un escueto comunicado, los encargados de prensa del artista se limitaron a decir que el robo se produjo cuando Daddy Yankee estaba fuera de su hotel en Valencia (este de España), donde esta semana recaló con su gira "Dura", que continúa hoy en Martigues (Francia).



"Ya ha sido contratada una firma de abogados y no se darán más declaraciones para no entorpecer de ninguna manera la investigación" por parte de la Policía española, señala el comunicado.



Según el diario valenciano Las Provincias, al artista le robaron joyas, diamantes y dinero en efectivo y el ladrón fue alguien que se hizo pasar por el artista y pidió a empleados del hotel que le abrieran la caja fuerte donde guardaba los objetos de valor.



Fuentes policiales confirmaron a Efe que se ha abierto una investigación por este robo, en tanto que el hotel rehusó comentar el asunto.



La denuncia, presentada por Daddy Yankee y sus acompañantes, precisa que se sustrajeron 2.500 dólares y un grueso cordón de oro de una de las habitaciones, en tanto que las joyas y los diamantes fueron sacados de la caja fuerte de otra.



El caso se asemeja a lo sucedido al cantante colombiano Maluma en junio pasado en Rusia mientras asistía a la Copa Mundial de Fútbol.



Según informó el 19 de junio la agencia RIA Novosti, citando a medios locales, el hotel Four Seasons, donde se hospedaba el artista, confirmó el robo a su habitación, de la que se habrían llevado 800.000 dólares en artículos de lujo como relojes, joyas, accesorios y un bolso Louis Vuitton.



Esta semana se conoció que el último éxito de Daddy Yankee, "Dura", alcanzó los mil millones de reproducciones en YouTube seis meses después de su lanzamiento.



"Dura" se ha convertido en el video más visto de Youtube en casi dos decenas de países, entre ellos México, España, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico y Paraguay.

Foto: EFE