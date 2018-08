La actriz Margot Kidder se suicidó, según la autopsia

EFE | La oficina del forense de The Park County (Montana) dictaminó que la actriz canadiense Margot Kidder, que interpretó a Lois Lane en "Superman" (1978) y falleció en mayo, se suicidó, informaron hoy medios locales.En un comunicado, el forense Richard Wood indicó que la muerte de la intérprete "fue resultado de una sobredosis autoinfligida de fármacos y alcohol".Kidder murió el 13 de mayo en Livingston (Montana) a los 69 años. La artista encarnó a Lois Lane también en las tres secuelas de "Superman", siempre junto a Christopher Reeve, el actor que dio vida al hombre de acero.La actriz sufrió durante años un fuerte trastorno bipolar que le llevó incluso a pasar una temporada sin hogar en 1996. Kidder se erigió después en una activista por la causa de las personas sin techo tras ese incidente.Su carrera como intérprete, a pesar del paso de los años, nunca se detuvo y no dudó en aceptar papeles pequeños en series de televisión y películas de todo tipo. Una de las más conocidas fue "The Amityville Horror".Kidder estuvo casada en tres ocasiones aunque estaba soltera desde la década de 1980. La actriz deja una hija, Maggie McGuane, fruto de su relación con su primer marido, Thomas McGuane.