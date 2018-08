La Esquinita de 9 de agosto de 2018

Solo le gustan las buenas noticias

Assilem reventó su enojo con Franklyn Robinson después de las diversas críticas que recibió en las redes por su pésima fiesta de cumpleaños. A través de un video expresó que hay temas más importantes en el país, como la muerte de los neonatos en la CSS. Robinson dijo que si llega a 500 hashtag #VetenALaPolla no la volverá a sacar en su show ni para bien, ni para mal. ¡Eso, ley de hielo!

Es fuerte para que nadie la humille

Los seguidores quedaron sorprendidos con los consejos que dio Liza Hernández sobre las mujeres fuertes. ¿Será una indirecta para ex?

¿No hay más personas?

No conforme que sale todos los días en el programa Tu Mañana, Clarissa Ábrego entrevistó a Robin Durán para que hablará sobre las herramientas que no pueden faltar en cada auto. ¡Puro yo con yo!

Humorista quiere ser alcalde

Al mejor estilo de Génesis Arjona, quien incursionó en la política, así se encuentra el humorista Hérman Bryden, que ya se promueve para ganar las primarias del PRD y lograr ser alcalde de Bugaba Chiriquí. ¡Al parecer, la fama no es suficiente para nuestros personajes!

No quiere quejas en las redes

La expresentadora de televisión Oris Solís aconsejó en Instagram a las personas dizque “Famosas” que si no quieren que hablen de ellos dejen de estar dando papaya. ¿Se referirá a La Polla Assilem?

Se quedaron cortos en la creatividad

La moda de los famosos es mostrar sus atributos al estilo de Bryant Myers para generar likes y más seguidores. ¿Necesitan patrocinios?

Le molesta los que no tienen modales

Agustín De Gracia dijo que le molestan las personas sin modales que comen y dejan la bandeja con su propia basura en la mesa. ¡Cierto!

Milka Rodríguez es una mujer que busca abundancia

La ex Big Brother aseguró que la fama es un arma de doble filo, porque si no se hacen las cosas correctas, será la burla de todo un país y que generar lo negativo no le trae paz, amor ni abundancia. ¡Aprendió con los golpes!

¿Se quedó sin hacha ni calabaza?

Después que el primer transexual anunciara con bombos y platillos que se casaría. Se conoció que terminó su relación amorosa. ¡Plof!

Sacan los trapitos sucios en la TV

Al mejor estilo de un patio limoso, las competidoras de Calle 7 Mónica Lee y Lissette Jurado, se agarraron. Esta última le dijo a Lee que se comporta de forma distinta detrás de cámaras. Los seguidores no entienden por qué pelean si los trofeos son de un programa y no de representación del país. ¿No que era un programa familiar?