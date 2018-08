Charlando con Federico García Lorca

De pronto Federico García Lorca, poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, vuelve y charla a través de Palabra de Lorca (Malpaso, 2017).

El libro recopila por primera vez, gracias al poeta malagueño Rafael Inglada y con la colaboración del periodista Víctor Fernández, todas las entrevistas que concedió el granadino.

La obra permite recorrer el trayecto público del autor de Poeta de Nueva York, entre los años 1922 —cuando empezó a tener éxito en el teatro— y 1936 —antes de su misteriosa muerte, en los albores de la Guerra Civil—.

Recoge las opiniones espontáneas del escritor, quien habla sobre su trabajo, sus éxitos, sus recuerdos de infancia y juventud, pero también sobre sus preocupaciones personales, sociales y políticas en la España que le tocó vivir.

El volumen arranca cuando Lorca adquiere cierta fama con su obra de teatro El maleficio de la mariposa (1921), sigue registrando el interés de los públicos y lectores más diversos, y termina con una entrevista premonitoria antes de su fusilamiento en la carretera que comunica los pueblos de Víznar y Alfacar.

Este último hecho adquirió un valor simbólico duradero, como emblema de las víctimas de una de las épocas hispánicas más oscuras.

Sin duda, el libro hará agrandar una figura en la que conviven hombre y mito. Queda de manifiesto que fue clave en la creación de la imagen del poeta, aunque raramente expuso en ellas su realidad más íntima.

Talento y pasión en una empresa

L.Rubio | El libro Inteligencia Simbólica y Efectividad Organizacional, editado por Fuga, invita a reflexionar sobre la necesidad de ver más allá de la superficie para identificar las potentes dinámicas inconscientes que rigen en personas y en organizaciones.

Muestra las aplicaciones de una herramienta basada en los arquetipos para conocer y maximizar potenciales humanos. A través de personajes icónicos, se puede encontrar el lugar dentro de la organización donde pasión y talento cuadran con los objetivos.

Dispensadora de libros en la Plaza de Versalles para crédito y efectivo

L.Rubio | Pritty Book Machine es una novedosa alternativa para adquirir libros. Hay títulos en español o inglés, para jóvenes y adultos, como: Ready Player One, de Ernest Cline; El odio que das, de Angie Thomas; To all the boys I've loved before, de Jenny Han, entre otras reseñas.

Elena Medel propone novedosas ideas literarias en su Instagram

L.Rubio | La escritora española lanzó una iniciativa de escritura en Instagram; propuesta diaria para crear, a través de ejercicios —muchos de ellos suele implementarlos en sus talleres—. La euforia del primer día se mantiene; hay cien personas utilizando la etiqueta #unmesdepoemas.

El derecho a escribir mal, antología del estadounidense Lionel Trilling

L.Rubio | Tres puntos Ediciones publica esta antología de los ensayos sobre literatura del crítico Lionel Trilling (1905-1975). Reúne artículos sobre Tolstói, Twain, Kipling, Hemingway, Fitzgerald, Bábel, Nabokov, Flaubert y Wharton. Es un libro que trata la literatura con seriedad y rigor.

“Aquí nadie se rinde” te enseña a contar esas historias que imaginas

L.Rubio | Taller de Storytelling y escritura creativa que se impartirá en La Librería de Panamá Viejo. Se tratarán conceptos básicos para entender el arte de contar historias.

La cita será este sábado 11 de agosto de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El costo por persona es de B/.5.00.

Leyles Rubio León

Escritor

Twitter/Instagram

@checherule