Lady Gaga anuncia su residencia en Las Vegas para mostrar dos espectáculos

La cantante pop estadounidense Lady Gaga anunció el martes su residencia en Las Vegas durante más de un año para brindar dos espectáculos diferentes con dos propuestas artísticas: una extravagante y la otra más sobria y jazzística.Como ya lo hicieron artistas de la talla de Celine Dion, Elton John y Britney Spears, la cantante de 32 años se presentará en la capital del juego desde el 28 de diciembre hasta noviembre de 2019.Llevará su actuación al escenario del nuevo Park MGM, un inmenso complejo hotelero en el famoso Las Vegas Strip, otrora el Monte Carlo Resort and Casino."Estamos creando un espectáculo que no se parece a nada que haya hecho antes, será una celebración de todo lo que es único y diferente en nosotros", dijo en un comunicado."Los desafíos de la valentía se pueden cumplir con la creatividad y el coraje que surgen de la adversidad, el amor y la música", agregó.El espectáculo "Lady Gaga Enigma" promete ser muy teatral, probablemente al estilo de las provocaciones de sus comienzos, mientras que "Lady Gaga Jazz and Piano" presentará una versión más minimalista de su repertorio.La artista dio un giro a su carrera hace cuatro años al presentarse con el baladista Tony Bennett, sesenta años mayor que ella. Y adoptó un sonido más maduro en su último álbum, "Joanne", con tonalidades de música country que evocan escenarios familiares.