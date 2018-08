Youtuber Windy ignora ataques en las redes

Katherine Cal, conocida como Windy Girk, sigue siendo blanco de haters, al ser la youtuber más seguida de Panamá.

¿Desde cuándo eres youtuber?

Soy gamer desde que tengo uso de razón. Mi papá jugaba en el NES y yo crecí con todas las consolas de Nintendo.

¿Qué piensas de la corrupción?

Siempre habrá corrupción tristemente, pero no es algo que me incumba, así que no pierdo mi tiempo en eso. He visto que hay escasez de empleos, ciertamente deberían hacer algo al respecto. Aparte de eso, Panamá es un país muy próspero comparado con todos los de Centroamérica, así que algo bueno deben estar haciendo los políticos.

¿Qué opinas de la educación?

Es muy pobre, en el sentido que en el 99% de colegios no dan educación personalizada ni apoyan la creatividad. Están creando esclavos eficientes. Deberían enseñar emprendimiento y no trabajar para ricos.

¿Apoyas el matrimonio igualitario?

Amor es amor, así que estoy a favor del matrimonio igualitario.

¿Se debe legalizar la marihuana?

Sí deberían legalizarla, pero controlarla al igual que el alcohol. Las masas no lo saben, pero la marihuana no es dañina, es algo natural usado para medicina. El alcohol es mucho más dañino y las drogas mucho peor.

¿Por qué te acusan que te mastusbaste?

No me masturbé en vivo, ese vídeo lo manipularon. Yo hice una parodia de casos de la vida real de transmisiones en vivo. Uno, era que una chica se tocaba pensando que ya no estaba en directo. Al final estornudo y luego comentó sobre los casos reales.

¿Qué le aconsejas a las chicas que atacan en redes?

Vivimos en una sociedad machista. Todos recibimos odio, pero las chicas reciben odio y acoso machista. Sepan que no somos inferiores y tenemos derecho a vestirnos como queramos, trabajar de lo que queramos y hacer lo que queramos, siempre y cuando no hagas daño a otro.

Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722